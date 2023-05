Bolla Bendegúz a következő szezonban erősebb bajnokságban játszana

2023. május 11. 17:34

Bolla Bendegúz, a magyar labdarúgó-válogatott jobbhátvédje a svájci ligában eltöltött két szezon után a következő idényben erősebb pontvadászatban szeretne játszani.

Bolla

Archív videóinterjú – youtube

A 23 éves futballista az angol Wolverhampton Wanderers játékosa, a 2021/22-es szezontól pedig kölcsönben a Grasshoppersnél játszik. A kölcsönszerződése június végén lejár, és amint azt az M4 Sport Nemzeti Sporthíradójának elmondta, egyelőre még nem dőlt el, nyártól hol folytatja, de vannak ajánlatai.



"Van egy-két megkeresés és ott a Wolves is, az is benne van a pakliban, hogy ott kezdem a felkészülést, de ahogy említettem konkrétum még nincsen. Most erre a négy meccsre koncentrálok és megpróbálom ezekből kihozni a maximumot" - nyilatkozott Bolla, aki a svájci bajnokságban a legjobb öt közé kerülésért küzd a hátralévő négy fordulóban háromszor hazai pályán játszó Grasshoppersszel.



Az angol klubbal kapcsolatban azt is elmondta, hogy menedzsere tartja a kapcsolatot az együttes vezetőivel, s úgy véli, a Wolverhampton bajnoki helyezése és a gárda jövőre vonatkozó céljai, elképzelései mellett nagy részben az ő teljesítményén múlik, hogy számolnak-e majd vele. "Nyilván nem egyszerű odaférni egy Premier League-csapathoz, még a felkészüléshez sem, de úgy vágtam neki ennek a szezonnak, hogy az a célom, hogy odakerüljek. Viszont nem leszek elkeseredve, ha a következő évet is kölcsönben kell majd töltenem. Megpróbáljuk a legmegfelelőbb döntést meghozni a következő szezonra."



Bolla a beszélgetés során egyértelművé tette, hogy hálás az elmúlt két évért, örül, hogy Svájcban játszhatott, de a következő szezonban már szintet akar lépni és egy erősebb ligában mérettetné meg magát.



"Remélem, ez összejön. Nagy szerepet játszhat ebben a válogatott következő két mérkőzése, júniusban, mert ha úgy sikerül számomra, akkor az segíthet olyan csapatba továbblépni, amilyenbe szeretnék" - jegyezte meg Bolla, hozzátéve, van olyan országból megkeresése, amelyben erősebb a bajnokság a svájcinál.



A magyar válogatott az Európa-bajnoki selejtezősorozatban legközelebb június 17-én Montenegróban lép pályára, majd június 20-án a litvánokat fogadja.

MTI