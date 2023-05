Egyre vendégcsalogatóbb legyen a Velencei-tó

2023. május 12. 14:07

Évről évre nagyszerű közösség dolgozik azért, hogy egyre szebb, fenntarthatóbb, barátságosabb és vendégcsalogatóbb legyen a Velencei-tó - hangsúlyozta a Miniszterelnökséget vezető miniszter pénteken Kápolnásnyéken, a Velencei-tavi turisztikai évadnyitón.

Gulyás Gergely arról is beszélt, hogy erőfeszítéseik szemmel láthatók és munkájuk eredményeként a következő évtizedben a tó elfoglalhatja a táj szépsége alapján kiérdemelt helyét az országos turisztikában, mert jelenleg "nem a rangjának megfelelő helyet foglalja el a közgondolkodásban". Szerinte olyan nyár következik, amikor a korábbi évek sport- és turisztikai fejlesztéseinek nagy része élvezhető lesz a tókörnyéken.



A miniszter rámutatott, hogy a tavalyi vízhiányos évben a Velencei-tó kritikus helyzetbe került, ám mostanra jó irányba fordultak a dolgok a sok munkának és "az égieknek is hála". Az esőre utalva jelezte: "a turisztikai évadot esővel megnyitni a Velencei-tónál minden eddiginél időszerűbb".



A megnyitón Gulyás Gergely átadta a Velencei-tóért díjat Görög István ezredesnek, a Pákozdi Katonai Emlékpark Nonprofit Kft. ügyvezetőjének. Mint mondta, a díjazott "olyan időkben is kiállt a honvédelem ügye mellett, amikor azt hittük, kitört a világbéke".



L. Simon László a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója, a Velencei-tavi Kistérségért Alapítvány alapítója elmondta, hogy a vízszint tavalyi drasztikus csökkenése és az ezzel kapcsolatos hírek a másfél évtized alatt elért sikereiket is némiképp beárnyékolták. Megjegyezte, hogy továbbra is olyan fejlesztésekért dolgoznak, mint amilyenek a Balaton, a főváros és Tokaj-Hegyalja térségében már megvalósultak.



Tessely Zoltán, a térség fideszes országgyűlési képviselője jelezte, hogy a tókörnyéki településeken nem állt meg az élet a nehéz helyzet miatt, komoly fejlesztések történtek a tavalyi szezonnyitó óta.



A vízszinttel kapcsolatban közölte: január óta minden vízcseppet a Velencei-tóba próbálnak "kormányozni", ennek eredményeként most 106 centiméteres a vízállás, ez valamivel magasabb, mint tavaly ilyenkor volt.

MTI