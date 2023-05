Törökország: zajlanak az elnök- és parlamenti választások

2023. május 14. 13:18

Helyi idő szerint délig (közép-európai idő szerint délelőtt 11 óráig) rendben zajlottak a vasárnapi köztársaságielnök- és parlamenti választások Törökországban, rendbontásról nem érkeztek híradások.

A 18. életévüket betöltött állampolgárok helyi idő szerint reggel 8 órától (közép-európai idő szerint 7 órától) délután 17 óráig (közép-európai idő szerint 16 óráig) járulhatnak az urnákhoz.



Az 1961 óta érvényben lévő választási törvény értelmében helyi idő szerint este 18 óráig az összes sajtóorgánumban tilos magára a választásra, valamint annak eredményére vonatkozó mindennemű hír, találgatás és megjegyzés közzététele. Ez vonatkozik a részvételre is.



A török média többnyire olyan információkat közöl, hogy az állampolgárok mit vigyenek magukkal a szavazóhelyiségekbe, valamint milyen egyéb, az alkohol eladására és nyilvános fogyasztására, továbbá fegyverviselésre vonatkozó megszorítások vannak érvényben éjfélig az országban.



A török sajtó emellett beszámolt arról, hogy az állami vezetők, valamint az elnökjelöltek hol járultak az urnák elé.



Recep Tayyip Erdogan elnök egy isztambuli iskolában adta le voksát. A szavazóhelyiségben nyilatkozva azt mondta: a török demokrácia erejének demonstrálása szempontjából nagyon fontos, hogy minden választópolgár leadja a szavazatát.



Kemal Kilicdaroglu, a legnagyobb ellenzéki tömörülés, a kemalista Köztársasági Néppárt (CHP) elnöke, akit Erdogan legfőbb kihívójának tekintenek, egy ankarai iskolában voksolt. Távozóban az épület kapujánál felszólalva kijelentette: "mindannyian nagyon hiányoltuk a demokráciát, hogy együtt legyünk, hogy átöleljük egymást. Ezután - meglátjátok - eljő a tavasz".



Este 18 és 21 óra között a sajtóorgánumok kizárólag a Legfelsőbb Választási Tanács (YSK) által kiadott választási információkat hozhatják nyilvánosságra. Az YSK a médiát érintő korlátozásokat a tervek szerint este 21 órakor oldja fel, bár dönthet úgy is, hogy ezt az időpontot korábbra hozza.



Az YSK elnöke, Ahmet Yener pénteken azt mondta, hogy a nem végleges eredményeket még a választások napján, tehát vasárnap kihirdetik.



A külföldön élő törökök április 27. és május 9. között szavazhattak Törökország diplomáciai külképviseletein, de a török vámkapuknál, tehát a nemzetközi repülőtereken és az ország határállomásain vasárnap délután 17 óráig még ők is voksolhatnak.



MTI