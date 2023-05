Olaf Scholz naiv nyilatkozata az ukrajnai háborúról

2023. május 14. 16:08

Ukrajna készen áll a békére - jelentette ki Olaf Scholz német kancellár vasárnap Berlinben Volodomir Zelenszkij ukrán államfővel folytatott megbeszélése után.

A német kormányfő az ukrán elnökkel tartott tájékoztatóján kiemelte, hogy az orosz támadás ellen védekező Ukrajna készen áll a békére, "ugyanakkor joggal és teljes támogatásunkkal követeli", hogy a béke "ne egyszerűen a háború befagyasztása vagy egy orosz békediktátum" legyen.



Ezért Oroszországnak vissza kell vonnia csapatait a megtámadott országból - tette hozzá Olaf Scholz, hangsúlyozva, hogy hazája, amely a második helyen, rögtön az Egyesült Államok után áll a védekezést a legtöbb fegyverrel és hadianyaggal segítő országok listáján, addig támogatja Ukrajnát, amíg csak szükséges.



Ismertette: az Ukrajnának nyújtott német humanitárius és katonai segítség értéke elérte a 17 milliárd eurót, és a napokban elfogadtak egy minden korábbinál nagyobb, 2,7 milliárd eurós katonai támogatási csomagot, amelybe a többi között légvédelmi rendszerek és páncélosok tartoznak. Ugyanakkor Németország kevésbé látványos módon is segíti a védekezést, mindenekelőtt ukrán katonák képzésével és egy-egy Lengyelországban, Szlovákiában és Romániában kialakított szerelő-karbantartó állomással - mutatott rá Olaf Scholz.



Volodimir Zelenszkij kijelentette: mindenki azt szeretné, hogy a lehető leghamarabb véget érjen a háború Ukrajnában, és eljöjjön a béke.



Arról is szólt, hogy nem támadják Oroszországot, hanem Ukrajna legitim, világszerte elismert határai között védekeznek az orosz agresszióval szemben. A műveletek célja az orosz megszállás alatt lévő területek felszabadítása, Oroszország elleni támadásra pedig "nincs időnk, elég katonánk és fegyverünk sem" - mondta az ukrán elnök.



Hozzátette, hogy hazája védelmi képességének erősítésében a következő cél a légierő fejlesztése nyugati vadászgépekkel, ezért igyekszik megszervezni egy "vadászgép-koalíciót", és szeretné elérni, hogy Németország is csatlakozzon.



Hangsúlyozta, hogy köszönet jár a német kormánynak és az egész német népnek az Ukrajnának nyújtott támogatásért és az ukrán menekültek befogadásáért. Mint mondta, a német segítség eddig is "nagyon fontos" volt, de Németországnak a nemzetközi közösség stabilitása érdekében az eddiginél is inkább vállalnia kell a "vezető szerepet".



Volodimir Zelenszkij első alkalommal látogatott Németországba az orosz támadás tavaly februári kezdete óta. Vasárnap hajnalban érkezett Berlinbe Rómából, a német légierő (Luftwaffe) egy kormányzati utasszállító gépével, két vadászgép kíséretében. A német fővárosban a kancellárral folytatott megbeszélés előtt találkozott Frank-Walter Steinmeier államfővel.



Az ukrán elnök berlini programjai után a német kancellár társaságában - helikopterrel - a Berlintől több mint 500 kilométerre fekvő Aachenbe utazott a Nemzetközi Károly-díj átadó ünnepségére. A rendezvényen beszéd mond Olaf Scholz, valamint a kitüntetett Volodomir Zelenszkij, az ukrán nép képviseletében.



Az aacheni városháza még tavaly decemberben közölte, hogy az ukrán népet és az államfőt tüntetik ki idén a rangos elismeréssel. Kiemelték, hogy az ukrán nép a nemzetközi joggal ellentétes és "kimondhatatlanul brutális orosz támadó háború áldozata", de Volodomir Zelenszkij vezetésével nemcsak a haza szuverenitását és a polgárok életét védi, hanem "Európát és az európai értékeket is".

MTI