A Felcsút legyőzte a Fehérvárt és elérhető közelségbe került a dobogó

2023. május 14. 20:44

A Puskás Akadémia hazai pályán 2-1-re legyőzte a vendég MOL Fehérvárt a labdarúgóNB I 31. fordulójának zárómérkőzésén.

A Puskás Akadémia győzelmével egyetlen pontra közelítette meg a dobogó alsó fokán álló Paksot, míg a Fehérvár továbbra is kieső helyen áll, két ponttal kevesebbet gyűjtött, mint az előtte álló Budapest Honvéd.

NB I, 31. forduló: Puskás Akadémia FC - MOL Fehérvár FC 2-1 (0-0) ---------------------------------------------- Pancho Aréna, v.: Vad II



gólszerző: Gruber (52.), Komáromi (84.), illetve Dárdai (72.)



sárga lap: Komáromi (55.), Zahedi (75., 78.), Favorov (96.), illetve Flores (39.), Pokorny (57.)



kiállítva: Zahedi (78.), illetve Larsen (93.)

Puskás:

-------

Markek - Szolnoki, Stronati, Golla, Brandon (Bartolec, 74.) - Batik, Favorov - Corbu (Slagveer, 74.), Levi (Baluta, 65.), Komáromi (Plsek, 90.) - Gruber (Zahedi, 74.)

Fehérvár:

---------

Kovács D. - Nego, Larsen, Stopira, Heister - Houri (Christensen, 74.), Pokorny (Makarenko, 66.), Flores (Katona M., 86.) -Kastrati II (Schön, 86.), Kodro, Dárdai

Veszélyes távoli lövésekkel indult a találkozó. A kiesőhelyen álló Fehérvár birtokolta többet a labdát, Peter Pokorny fejesénél a felső léc mentette meg a hazaiakat a góltól.

A Puskás Akadémia elvétve jutott el a kapuig, nem úgy a vendégek, akiknél Kenan Kodro lábában maradt a vezető gól, amikor ajtó-ablak helyzetben kapu mellé csavart.



Fordulást követően megélénkült a Puskás Akadémia játéka és Gruber Zsombor góljával megszerezte a vezetést. Ment előre a Fehérvár az egyenlítő gólért, Dárda Pál fejesével sikerült egalizálni. Nehéz helyzetbe kerültek a hazaiak, amikor a percekkel korábban beállt Sahab Zahedit második sárgával kiállították, illetve felcsillant a remény a győzelemre a vendégeknek. Meglepetésre azonban őket zavarta meg az emberelőny, mert a hajrában Komáromi György fejesével megint a felcsúti gárda vezetett. Ezek után elkeseredetten próbálkozott a vendégcsapat, de nem sikerült egyenlítenie, sőt, a végén Kasper Larsen is piros lapot kapott, így a fehérváriak is tíz emberrel fejezték be a meccset.



MTI