NAV: online a legegyszerűbb

2023. május 15. 08:45

Online a legegyszerűbb és leggyorsabb az szja-tervezetek átnézése, elfogadása. Akinek még nincs ügyfélkapuja, bármikor regisztrálhat a rendszerbe, ami után azonnal eléri elektronikusan a saját szja-bevallási tervezetét. Sosem késő ügyfélkaput nyitni! - hívta fel a figyelmet hétfői közleményében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

Az áfa fizetésére kötelezett magánszemélyek, a mezőgazdasági őstermelők és az egyéni vállalkozók bevallási tervezetüket a legegyszerűbben az eSZJA-portálon egészíthetik ki és küldhetik be a NAV-hoz, mert ezen lépések nélkül az ő tervezetük nem válik automatikusan bevallássá május 22-én - figyelmeztetett az adóhatóság.



A többi adózónak nincs teendője, ha a tervezet adataival egyetért - erősítették meg.



Aki módosítani szeretné a tervezetet, annak a NAV azt ajánlja, hogy használja a portál kereső funkcióját, azzal a leggyorsabb megtalálni a kiegészítendő tételt. Ha például valakinek tavaly ingatlan-bérbeadásból is származott jövedelme, akkor a keresőbe elég beírnia, hogy "bérbeadás", és a webes kitöltő ahhoz a sorhoz navigálja, ahová az adatokat rögzítenie kell.



Arra is kitértek, ha a tervezetben visszaigényelhető adó szerepel, a kiutaláshoz mindenképpen meg kell adni a bankszámlaszámot (nem a bankkártyaadatokat) vagy postacímet, attól függően, hogy miként szeretné megkapni az összeget. A kiutalás a bevallás beérkezésétől számítva legkésőbb a 30. napon megtörténik.



Az szja 1+1 százalékának felajánlásáról is május 22-éig lehet nyilatkozni - emlékeztetett az adóhivatal.



MTI