Ez a férfi 15 éve fizetett betegszabadságon van

2023. május 15. 10:18

Újabb érdekfeszítő történet érkezett a ködös Albionból, egy tizenöt éve fizetett betegszabadságon lévő programozó a tavasz elején fizetésemelésért próbálta perelni a munkáltatóját. Az IBM állományában lévő brit Ian Clifford nem tisztázott okból még 2008 szeptemberében betegszabadságra ment, majd az elbocsátási kísérlete miatt 2013-ban beperelte a vállalatot, hogy diszkriminálni próbálják a fogyatékossága miatt – írta meg az Origo.

Ennek az lett a vége, hogy az IBM felvette az akkoriban a harmincas éveinek közepén járó Cliffordot a fogyatékosság miatt inaktív dolgozói közé, így azóta is megkapja az akkor megállapított bérének 75 százalékát, de dolgoznia egyáltalán nem kell. Az ingyen juttatásra a nyugdíjaskor eléréséig vagy a haláláig jogosult, annak függvényében, hogy melyik következik be először – írta meg az Origo. A férfi most tavasszal újból perbe kívánta fogni az IBM-et, hiszen jelenleg is a 2013-as megegyezéskor megállapított juttatását kapja, azonban az infláció miatt ennek mára drámaian csökkent a reálértéke. Clifford szerint az IBM diszkriminálja a fogyatékossága miatt, neki is ugyanúgy járnának a fizetésemelések, mint bárki másnak.

A 25 százalékos levonás után Clifford évi 54 ezer fontos, durván 23 millió forintos fizetést kap az IBM-től, minden hónapban 1,91 millió forintnak megfelelő összeg landol munkabér címszó alatt a bankszámláján. Ha eléri a nyugdíjaskort, akkor a munkavégzés nélkül kapott munkabérének összege 1,5 millió font környékén lesz, ez jelenlegi árfolyamon 638 millió forintnak felel meg. További kontextus, hogy az Egyesült Királyságban jelenleg évi 33 ezer font a nyolc órás főállásban dolgozók mediánbére, míg az összes foglalkoztatott mediánbére durván 28 ezer font. Az utóbbi majdnem a fele annak a juttatásnak, amit Clifford munkavégzés nélkül kap az IBM-től.

A bíró elutasította Clifford keresetét, a technikai jellegű érvelésének az a lényege, hogy ami itt történik, az nem Clifforddal, hanem a dolgozó emberekkel szembeni diszkrimináció – olvasható a portálon.

Origo