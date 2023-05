Lázár János 10 év alatt alakítaná át a MÁV és a Volán struktúráját

2023. május 15. 14:57

Üzent a közlekedési miniszter a Vasutasok Szakszervezetének az érdekképviselet huszadik, tisztújító kongresszusán. Lázár János a rendezvényen arról beszélt, hogy miért, illetve hogyan kellene átalakítani a MÁV-ot és a Volánt. Lázár János köszönetet mondott a MÁV és a Volán dolgozóinak a munkájukért. Az építési és közlekedési miniszter szerint egy olyan cégcsoportot vett át decemberben, amelynek legnagyobb értéke a munkavállalók közössége.

"Hálával és tisztelettel tartozik önöknek a kormány, hogy működtetik ezt a nem jó állapotban lévő rendszert" - fogalmazott a tárcavezető. Emlékeztetett arra, hogy a MÁV és a Volán 57 ezer dolgozójából 53 ezer a legutóbbi béremelésekig havonta 400 ezer forintot sem keresett, a többségük idősebb 50 évesnél, a vasúti pálya pedig annyira rossz állapotban van, hogy a felén állandó sebességkorlátozás van érvényben. "Kétségtelen tény, hogy a nagy állami struktúrák az elmúlt 32 évben forráskivonáson estek át. Ha ránézek ma a MÁV és Volán csoportra, ez a struktúra árnyéka csak annak, ami volt a hetvenes-nyolcvanas években, és összehasonlíthatatlan ahhoz képest, ami volt a két világháború között vagy az első világháborút megelőzően.

Hogyha ezt nem egy tehertételnek, nem egy 1000 milliárdos költségvetési problémának tekintjük, hanem lehetőségnek, rengeteg tennivaló áll előttünk" - mondta. A sínekre 100 milliárd, a járművekre 500 milliárd forintot kellene elkölteni Lázár János szerint; tárcája már dolgozik az évi 650 milliárd forintos ráköltés ellenére is csak vegetáló MÁV és Volán 10 éves átalakítási és modernizálási programján, amelybe szerinte nemzetközi piaci forrásokat is be lehetne, sőt be kellene vonni. "Elkerülhetetlen az átalakulás. Én arra teszek a magyar kormánynak javaslatot a következő hetekben, hogy egy 10 éves átalakítási tervet hagyjon jóvá a magyar vasút és a magyar Volán, tehát a közösségi kötöttpályás közlekedés és a közösségi autópályás közlekedés tekintetében.

Ezt az átalakítást, hogy egy régi, rossz állapotban lévő vállalatból legyen egy új, modern, versenyképes, a piachoz legalább részben hasonlító vállalkozás, ezt nem tudom végrehajtani és nem tudom a kormánnyal sem elfogadtatni, hogyha a munkavállalók ebben ellenérdekeltek vagy nem tudnak ebben a munkában részt venni, nem tudnak közösséget vállalni vagy nem tudnak szövetségesek lenni. Nem hiszem, hogy azzal az állapottal, amiben önök dolgoznak, bárki is elégedett lehetne. Önök sem elégedettek és én sem vagyok elégedett."

A miniszter megígérte a Vasutasok Szakszervezetének, hogy mindig hajlandó lesz tárgyalni velük, ezzel összefüggésben csipetnyi iróniával fűszerezett büszkeséggel felidézte, hogy még egy régi kommunista ellenlábasa is mindig azt mondta róla Hódmezővásárhelyen, hogy "Johnnyval lehet beszélni".

MTI