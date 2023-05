A YouTube teljesen megtilthatja a reklámblokkolók használatát

2023. május 15. 16:31

A világ legnagyobb videómegosztója múlt héten arra szólított fel néhány felhasználót, hogy kapcsolják ki böngészőikben a hirdetésblokkolókat, különben nem nézhetik meg a videókat. Vagy legalábbis nem ingyen – írja a rakéta.hu.

Az érintett felhasználók képernyőfotóiból az derült ki, hogy a YouTube büntetni próbálja azokat, akik „adblockert”, vagyis reklámblokkoló kiegészítőt használnak a böngészőjükben, ezzel elkerülve a videók előtt és közben felbukkanó hirdetéseket. A képernyőn váratlanul megjelenő üzenetben gyakorlatilag ultimátumot adott a YouTube, miszerint a felhasználók vagy kikapcsolják a hirdetésblokkolót, vagy előfizetnek a YouTube Premium szolgáltatásra. Amennyiben egyiket sem választották, egyáltalán nem tudták folytatni a videó megtekintését. „Úgy tűnik, hogy hirdetésblokkolót használsz – állt az felugró ablakban az r/YouTube-on megosztott képernyőkép szerint. – A hirdetések lehetővé teszik, hogy a YouTube ingyenes maradjon több milliárd felhasználó számára világszerte. A YouTube Premiummal hirdetések nélkül használhatod a szolgáltatást, az alkotók pedig továbbra is kaphatnak pénzt az előfizetésedből.”

A felhasználók ezután lehetőséget kaptak arra, hogy letiltsák a hirdetésblokkolókat, vagy előfizessenek a YouTube Premiumra, ami 1790 forintba kerül havonta, vagy – családi csomag választása esetén – 2690-be. Utóbbi opciót választva hat ember használhatja a szolgáltatást egyszerre. A YouTube Premium előfizetéssel a felhasználók hirdetések nélkül nézhetnek videókat, amelyeket akár a háttérben is képesek lejátszani, miközben más alkalmazásokat használnak, továbbá le is tölthetik a tartalmat, illetve hozzáférést kapnak a YouTube Musichoz, ami a videómegosztó zenei szolgáltatása. A cég szóvivője azt mondta, ez egyelőre csupán egy „kisebb kísérlet”, amely arra ösztönzi a nézőket, akik reklámblokkolót használnak, hogy engedélyezzék a hirdetéseket a YouTube-on, vagy próbálják ki a YouTube Premiumot. A YouTube hozzátette, hogy ez az ötlet nem új keletű, és más honlapok és szolgáltatások is rendszeresen kérik a nézőket, hogy tiltsák le a hirdetésblokkolókat.

A szóban forgó YouTube Premium egyébként épp nemrégiben, 2022 novemberében elérte a 80 millió előfizetőt, ami azt jelenti, hogy egy éven belül több mint 30 millióval bővült a szolgáltatást igénybevevők száma. Ez valószínűleg annak is köszönhető, hogy a YouTube-videók előtt és közben megjelenő hirdetések az elmúlt néhány évben nem csak egyre hosszabbá váltak, de egyre több lett az átugorhatatlan reklámok száma is. Ez eddig főleg olyan platformokon volt zavaró, ahol a hirdetések letiltása lehetetlen (például iOS operációs rendszer, vagy egyes okos TV-rendszerei). Ha a videómegosztó úgy dönt, hogy széles körben alkalmazza a reklámblokkolók „blokkolását”, az még több felhasználót kényszeríthet rá a Premium előfizetésre, ugyanis a videók előtt szereplő, illetve azokat megszakító, nem ritkán két perc hosszú reklámok szinte teljesen élvezhetetlenné teszik az ingyenes szolgáltatást.

