Ukrán kormányzó: az orosz erők ismét Harkiv megyét ágyúzták, áldozatok

2023. május 15. 20:17

Az orosz erők hétfőn ágyútüzet nyitottak a kelet-ukrajnai Harkiv megyére, a támadás következtében két civil életét vesztette, egy megsebesült - közölte Oleh Szinyehubov, a régió kormányzója a Telegramon.

"Az ellenség ismét tüzet nyitott a kupjanszki járásban lévő, front menti Dvoricsna falura. Az ágyúzás következtében két ember vesztette életét: egy 65 éves nő és egy férfi. Rajtuk kívül egy 52 éves férfi repeszsebesülésekkel kórházba került" - írta a kormányzó.



Az ukrán légvédelem déli parancsnoksága arról számolt be, hogy hétfőn négy orosz drónt - két felderítő és két csapásmérő pilóta nélküli repülőgépet- semmisítettek meg Herszon megye fölött.



Az urán vezérkar esti harctéri helyzetjelentésében azt írta, hogy az ukrán erők a nap folyamán az orosz csapatok egy lőszerraktárát, egy parancsnoki állását, két csapatbázisát, három tüzérségi egységét és két elektronikus hadviselési állomását találták el. Az ukrán légierő hétfőn hét csapást mért orosz katonai összpontosulásokra és hetet légvédelmi rakétarendszerekre.



Az orosz erők eközben két rakétatámadást indítottak a Donyeck megyei Kosztyantinyivka ellen Sz-300-as típusú légvédelmi rendszerrel. Ezenkívül 38 légicsapást hajtottak végre, és több mint 25-ször nyitottak tüzet rakéta-sorozatvetőkkel az ukrán katonák állásaira és ukrán településekre.



Az oroszok fő erőfeszítéseiket változatlanul a Donyeck megyei Liman, Bahmut, Avgyijivka és Marjinka irányára összpontosítják, az említett településeknél 37 katonai összecsapás volt a nap folyamán. Bahmut és Marjinka továbbra is a harci cselekmények epicentrumában vannak. Bahmut irányában az orosz erők továbbra is támadó műveleteket hajtanak végre, heves harcok folynak a városért - fejtette ki a vezérkar. Hozzátette, hogy az ukrán erők számos támadást visszavertek Marjinka környékén.



A vezérkar azt is közölte, hogy az Oroszország által még 2014-ben önkényesen elcsatolt Krím félszigeten az orosz belügyminisztérium és az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) razziákat tart a vasút- és autóbusz-állomásokon, ahol főleg a krími tatárokat vetik alá ellenőrzésnek.



MTI