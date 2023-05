KTK: a háború ellenére újabb körrel folytatódhat a közszféra béremelése

2023. május 15. 22:25

A háború ellenére újabb körrel folytatódhat a közszféra béremelése. Módosul a kormánytisztviselői bértábla is - írta a Kormányzati Tájékoztatási Központ (KTK) az MTI-hez hétfőn eljuttatott közleményében.

A részletekről azt közölték: a háború és a szankció okozta nehéz helyzet és rendkívüli kiadások ellenére a kormány úgy döntött, lehetőséget teremt arra, hogy - a közszférában dolgozó orvosok, ápolók, pedagógusok, rendőrök, katonák után - a központi és területi kormányzati igazgatási szerveknél foglalkoztatott kormánytisztviselők és szakmai vezetők bére is emelkedjen.



A közszolgálati szakszervezetek kezdeményezésre indított többhetes szakmai egyeztetéseket követően módosul a kormánytisztviselői bértábla, az erről szóló rendelet hamarosan megjelenik a Magyar Közlönyben - tudatták.



Hozzátették, a béremelés sem a minisztériumokban, sem a kormányhivatalokban nem automatikus, hanem lehetőség a munkáltatók részére. A minisztériumi és a kormányhivatali tisztviselőkre vonatkozó bértábla részben eltér, a rendelet a tisztviselő besorolási fokozatától függően az illetmény alsó és felső határát állapítja meg, a pontos összeget a munkáltató határozhatja meg - ismertette a KTK.



Beszámoltak arról is, hogy a háborús helyzetre tekintettel a kormány úgy biztosítja a minisztériumi kormánytisztviselői béremelés fedezetét, hogy elrendeli a minisztériumi álláshelyek 10 százalékának elvonását, és az ezáltal felszabaduló bértömeg fordítható béremelésre.



"Ez a gyakorlatban leginkább azt jelenti, hogy leginkább a betöltetlen, üres minisztériumi álláshelyek bérfedezetét fordíthatják béremelésre, tömeges elbocsátás nem várható" - olvasható a közleményben, amely arra is kitért, hogy közszféra béremelései tehát a háború ellenére is folytatódnak, szem előtt tartva a költségvetés egyensúlyát.



A pedagógusok béremelését az év elején előlegezte meg a kormány, akkor 10 százalékkal emelkedett a tanárok bére és ahogy megkapja Magyarország az uniós forrásokat januárig visszamenőleges, több éves béremelés következik, és 2025-re a tanárok átlagbére 800 ezer forintra emelkedik - áll a kommünikében.



Úgy folytatták, hogy az orvosok bére - szintén többéves béremelési program keretében - legutóbb januárban 11 százalékkal emelkedett, az ápolók pedig júliustól számíthatnak további 18 százalékos béremelésre. A rendőrök, katonák, tűzoltók bére is már több ütemben emelkedett az elmúlt években, legutóbb tavaly szeptemberben, a következő béremelésük 2024 januárjában lesz - írták.

MTI