Erdélyben kötelező lesz az autóknak a nappali menetfény használata

2023. május 16. 00:01

Ellenszavazat nélkül elfogadta a bukaresti képviselőház hétfőn azt a törvényjavaslatot, amely kötelezővé teszi a romániai közutakon a gépjármű-vezetők számára a nappali menetfény vagy - amennyiben a jármű nincs ilyennel felszerelve - a tompított menetfény használatát.

A hatályos KRESZ szerint Romániában csak az autópályákon, gyorsforgalmi autóutakon és az E jelzésű (európai) főutakon kötelező a gépkocsi láthatóságát nappal is fényszórókkal biztosítani. Miroslav Petretchi, a Romániában élő ukrán kisebbség parlamenti képviselője 2020-ban még csak azt kezdeményezte, hogy a fényszóróhasználatot valamennyi főúton tegyék kötelezővé. Indoklásában arra hivatkozott, hogy 2025-ig az előrejelzések szerint megduplázódik Románia autóparkja, ami a KRESZ szigorítása nélkül óhatatlanul megnövelné a súlyos balesetek számát. Törvénytervezetét azonban a kétkamarás parlament szenátusa három éve elutasította.



A törvénykezdeményezés mostani képviselőházi vitája során viszont a közlekedési, az ipari, a jogi és a közbiztonsági szakbizottság közös jelentésében nemcsak elfogadásra javasolta a tervezetet, hanem kiterjesztette annak hatályát minden közútra és minden gépjárműre. Így nem csak az autósoknak, hanem a traktorral és az erdészeti munkagépekkel közlekedőknek is használniuk kell a nap bármely szakában a menetfényt vagy tompított fényszórót.



A fényszóró nappali használatát mindenütt és minden gépjármű számára előíró KRESZ-módosítás hatályba lépéséhez már csak az államfő aláírására van szükség.



A román rendőrség szerint tavaly nyolc százalékkal kevesebben haltak meg az országban közúti balesetben, mint egy évvel korábban, de az Európai Unióban lakosságarányosan továbbra is Romániában történik a legtöbb halálos kimenetelű közlekedési baleset. Az egymillió lakosra jutó 86 halálos baleset csaknem kétszerese az uniós átlagnak.



MTI