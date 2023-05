Kelenföldi bűnöző – orrcsonttörés

2023. május 16. 11:19

Gyorsított eljárásban egy év öt hónap végrehajtandó börtönbüntetésre ítélt a bíróság egy büntetett előéletű férfit, aki a kelenföldi metróaluljáróban bántalmazott áprilisban egy járókelőt, eltörte az orrát - közölte a Fővárosi Főügyészség kedden az MTI-vel.

A 25 éves támadót súlyos testi sértés miatt mondta ki bűnösnek a bíróság, amely emellett elrendelte a férfival szemben korábban, más ügyekben kiszabott két, felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtását is - tették hozzá.



A vád szerint - írták a közleményben - a férfi április 12-én délután a kelenföldi pályaudvar metróaluljárójában, ittasan többször is pénzt kért a későbbi sértettől, aki ezt visszautasította, egyúttal rászólt a vádlottra, hogy hagyja őt békén, különben hívni fogja a rendőröket, majd elő is vette a mobiltelefonját.



A vádlott ettől indulatos lett, és a sértettre támadt, az aluljáró üvegfalához szorította. A sértett úgy próbált védekezni, hogy lefejelő mozdulatot tett a vádlott felé, ami azonban őt nem érte el.



A férfi ezután a sértettet legalább háromszor, ököllel fejen ütötte, majd dulakodott vele.



A bántalmazás következtében a sértett orrcsonttörést szenvedett - tudatta az ügyészség.



Hozzáfűzték: az ítélet nem jogerős, de a bíróság ügyészi indítványra fenntartotta a vádlott letartóztatását a másodfokú eljárás befejezéséig.

MTI