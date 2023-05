BL - A selejtező harmadik fordulójában is kiemelt lehet a Ferencváros

2023. május 16. 11:45

A magyar bajnok Ferencváros labdarúgócsapata sikere esetén a harmadik fordulóban is kiemelt lehet a Bajnokok Ligája 2023/24-es szezonjának selejtezősorozatában.

ulloi129.hu

A zöld-fehérek híreivel foglalkozó oldal, az ulloi129.hu számolt be arról, hogy mivel a kolozsvári CFR már nem nyerheti meg a román bajnokságot, az FTC UEFA-együtthatója - amely az előző öt év európai kupaszereplése alapján áll össze - jobb lesz, mint a várható román bajnoké (jelenleg a Farul Constanta a listavezető), így nemcsak az első két, hanem a harmadik körben is kiemeltként várná majd a sorsolást.



A Ferencváros a legutóbbi kiírásban nyolcaddöntős volt az Európa-ligában, de korábban szerepelt a Bajnokok Ligája csoportküzdelmeiben is.



A BL-selejtező első fordulójának sorsolását június 20-án rendezik.

MTI