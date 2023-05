Fidesz: a baloldal háborúpártisága a legfőbb veszély a magyar gazdaságra

2023. május 16. 13:56

Európa és Magyarország gazdaságát az a háború és azok a szankciók teszik tönkre, amelyeket a Gyurcsány-vezette dollárbaloldal teljes erejével támogat - kommentálta a nagyobbik kormánypárt Barkóczi Balázs (DK) keddi, "orbáni inflációról" tett nyilatkozatát.

A Fidesz az MTI-hez eljuttatott közleményében kiemelte: a baloldal háború- és szankciópártisága az, ami a legfőbb veszély a magyar gazdaságra és a magyar családokra.



Gyurcsányék háborúba és a magyar gazdaságot fenyegető szankciókba akarják rángatni Magyarországot - írták.



Rámutattak: a Fidesz-KDNP kormányzása óta Magyarország gazdasági fordulatot hajtott végre, tartós növekedési pályára állt az ország, a gazdasági növekedés még a járvány ellenére is rekordot döntött, és tavaly is 4,6 százalékkal nőtt a gazdaság.



A gazdaságvédelmi intézkedéseknek köszönhetően Magyarország idén is elkerüli a recessziót, és jövőre újra növekedési pályára állhat a gazdaság - közölte a kormánypárt.



MTI