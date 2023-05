Megkezdődött a 76. Cannes-i fesztivál

2023. május 16. 22:09

A Johnny Depp főszereplésével készült, Jeanne du Barry című francia romantikus történelmi film versenyen kívüli díszbemutatójával kezdetét vette kedd este a 76. cannes-i nemzetközi filmfesztivál.

Michael Douglas – MTI/AP/Invision/Joel C Ryan

A megnyitó ünnepség nemzetközi sztárja a 78 éves Michael Douglas Oscar-díjas amerikai filmszínész volt, aki tiszteletbeli Arany Pálma-díjat vehetett át az életművéért, majd Catherine Deneuve-vel közösen nyitotta meg a szemlét.



"Sokat gondolok Ukrajnára" - mondta rövid megnyitójában a francia filmsztár, mielőtt Leszja Ukrajinka ukrán költőnő egyik versét idézte.



Catherine Deneuve látható az idei fesztivál fekete-fehér plakátján a dél-franciaországi Saint-Tropez-hoz közeli Pampelonne tengerpartján egy 1968-os filmforgatáson. A megnyitó ünnepség háziasszonya Catherine Deneuve lánya, a szintén filmszínésznő Chiara Mastroianni volt.



A hivatalos programban bemutatásra kerülő alkotásokból készült összeállítást megelőzően a megnyitó közönsége rövid részleteket is láthatott Michael Douglas filmjeiből, ahogy a zsűrielnök Ruben Östlund alkotásaiból is készült egy összeállítás.



A kétszeres Arany Pálma-díjas svéd rendező által vezetett, a korábbi évekhez képest megfiatalodott nemzetközi zsűriben fele-fele arányban foglalnak helyet nők és férfiak: Julia Ducournau Arany-pálma díjas francia rendező, Brie Larson amerikai színésznő, Maryam Touzani marokkói rendezőnő, Rungano Nyoni brit-zambiai rendezőnő, Denis Ménochet francia színész, Paul Dano amerikai színész-rendező, Atiq Rahimi afgán-francia író-rendező és Damián Szifron argentin rendező is.



A nyitófilmet rendező Maiwen francia színésznő-rendezőnőnek ez a hatodik alkotása, ő játssza a film címszerepét is.

Douglas mellett Catherine Deneuve – newsinfrance.com



A Jeanne du Barry XV. Lajos francia király utolsó hivatalos szeretőjének életéről, felemelkedéséről és bukásáról szól, az egyszerű sorból származó kurtizán és az uralkodó őszinte szerelmére, illetve az udvar intrikáira koncentrálva.



A francia királyt Johnny Depp amerikai filmsztár alakítja, akinek oldalán olyan francia színészek láthatók, mint Pierre Richard, Benjamin Lavernhe, Melvil Poupaud vagy India Hair. A filmet eredeti helyszíneken, egyebek mellett a versailles-i kastélyban forgatták.



A kosztümös francia film Johnny Depp nagy visszatérését is jelenti a filmvászonra, miután az elmúlt években elsősorban a volt feleségével, Amber Heard színésznővel folytatott bírósági ügyei miatt került a címlapokra.



Bár az 59 éves amerikai filmsztárt nem ítélték el, és tagadja, hogy erőszakosan viselkedett volt feleségével, a vádak miatt amerikai filmekben nem kap szerepet. Francia feminista szervezetek kedden tiltakozásukat fejezték ki amiatt, hogy legújabb filmje műsorra tűzésével Cannes rehabilitálja a vitatott színészt. A Libération című napilapban pedig francia művészek emeltek szót az ellen, hogy a cannes-i fesztivál "vörös szőnyegen fogad agresszorokat".



Thierry Frémaux fesztiváligazgató a megnyitót megelőző sajtótájékoztatón kiemelte, hogy Deppnek senkinek nem tiltotta meg, hogy filmet forgasson, s igazgatóként kizárólag a színészi teljesítménye érdekli. Elmondta, hogy nem követte a Johnny Depp és Amber Heard közötti pereskedés fejleményeit.



A hat hétig tartó tárgyalás után született ítélet 2022 júniusban kimondta, hogy Heard a párkapcsolati erőszak áldozatairól írt újságcikkében megrágalmazta volt férjét, és kártérítést kell fizetnie.



Johnny Depp számos film alkotójaként felvonulhatott már a cannes-i fesztiválpalota vörös szőnyegén (Félelem és reszketés Las Vegasban, A Karib-tenger kalózai-széria, A halál ára), de most először érkezett egy francia film főszereplőjeként, amelyben franciául játszik. A polémia ellenére az amerikai filmszínészt rajongók ünnepelve fogadták a fesztiválpalotánál, ő pedig hosszan osztogatott autogramot.



A hivatalos programban a verseny szerdán kezdődik. A több mint 2000 benevezett filmből 21 versenyezhet a fődíjért. Közülük naponta kettőt láthat a fesztiválközönség.

Elsőként a Bolti tolvajok című filmjével 2018-ban Arany Pálmát nyerő japán Koreeda Hirokazu Szörny című filmjét, és az Intenzív találkozások rendezője, Catherine Corsini Korzika szigetén forgatott, Le retour (A visszatérés) című filmjét mutatják be.



Csütörtökön érkezik Harrison Ford az Indiana Jones és a sors tárcsája című filmjének versenyen kívüli világpremierjére, oldalán Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, John Rhys-Davies, Toby Jones, Boyd Holbrook, Ethann Isidore, Mads Mikkelsen és a film rendezője, James Mangold vonul majd fel a fesztiválpalotába vezető vörös szőnyegen.



Magyarországot három rendezőnő képviseli idén a fesztiválon. Enyedi Ildikó a hivatalos programban versenyző rövidfilmek és a filmfőiskolák legjobbjait felvonultató Cinef válogatás közös nemzetközi zsűrijét vezeti. Buda Flóra Anna 27 című animációs filmje a rövidfilmes programban versenyez május 26-án, míg Elek Judit 1969-ben készült, Sziget a szárazföldön című filmje a felújított alkotásokat bemutató Cannes Classics válogatásába kapott meghívást, a filmet május 18-án vetítik.



MTI