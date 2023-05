Többfelé számíthatunk időszakos esőre, záporesőre, zivatarra

2023. május 17. 09:34

Még többfelé számíthatunk mozgalmas, csapadékos időre, péntektől kezdve azonban egyre melegebb és szárazabb léghullámok érkeznek fölénk. A hétvégén így döntően napos, gomolyfelhős idő valószínű 20 fok fölötti maximumokkal, és legfeljebb elvétve lehet futó zápor.

Várható időjárás az ország területén szerda éjfélig: többnyire felhős idő várható, inkább csak rövidebb időre süthet ki a nap. Többfelé számíthatunk időszakos esőre, záporesőre, zivatarra, amelyet akár felhőszakadás is kísérhet. Az északnyugati, északi szél a Dunántúlon, majd késő délutántól már északkeleten is erős lesz, az Észak-Dunántúlon viharos lökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet az Északnyugat-Dunántúlon csupán 11, 15, másutt általában 18 és 23 fok között alakul. Késő estére 10 és 16 fok közé hűl le a levegő.

met.hu