Kiemelt cél a külhoni magyar felsőoktatás fejlesztése

2023. május 17. 14:39

A kormány stratégiai célja a külhoni magyar felsőoktatás fejlesztése, versenyképessé tétele, a magyar nemzet megerősítése és a külhoni magyarság kiemelt támogatása - hangoztatta Varga-Bajusz Veronika felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár szerdán Budapesten.

A helyettes államtitkár a Tudományos Alkotás pályázat címmel a Nemzetstratégiai Kutatóintézet által rendezett tudományos konferencián beszélt a külhoni felsőoktatási stratégiáról is, amelynek kiemelt pontja, hogy a magyarság körében a felsőfokú szakirányú végzettséget szerzők aránya haladja meg az adott ország többségi nemzetének részarányát, illetve, hogy a külhoni magyar fiatalok jelentős része magyar identitású intézményekben tanuljon.



Célként fogalmazta meg továbbá, hogy a felsőoktatási intézmények váljanak a külhoni magyarság kulturális, gazdasági életének szervező központjaivá, a magyar egyetemek kutatási-innovációs kapacitása, teljesítménye erősítse a magyar közösség szervezeti és gazdasági érdekeit.



A magyar oktatóknak, kutatóknak biztosítson versenyképes életpályát a felsőoktatási külhoni rendszere, amelynek szerepet kell vállalnia a felnőttképzésből is - húzta alá Varga Bajusz Veronika.



Hangsúlyozta: a külhoni fiatal generációk számára minden lehetőséget meg kell teremteni a szülőföldön való tanulásra és munkavállalásra, hogy gazdaságilag és szellemileg is gyarapítsák régiójukat.



Szász Jenő, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke arról beszélt, az intézet egyik legfontosabb feladata, hogy generálja, koordinálja és nyomon kövesse a Kárpát-medencei nemzetstratégiai kutatásokat. Ennek jegyében hirdették meg a Tudományos Alkotás pályázatot, amelyben aktív kutatóknak adtak lehetőséget, hogy egy-egy általuk választott témát járjanak körül.



Kilenc pályamunka jutott be az utolsó bírálati körbe, közülük választották ki a három legjobbat, amelyek publikálását is tervezik - közölte. Hangsúlyozta: a nyertes kutatási tervek teljes mértékben egybeesnek az intézet küldetésével.



A kutatóintézet elnöke jelezte: a pályázatot idén is meghirdetik.



MTI