Többfelé lehet ismétlődő eső, záporeső, zivatar

2023. május 17. 17:27

Várható időjárás az ország területén csütörtök éjfélig: általában felhős időre számíthatunk, de szerdán a Dunától keletre hosszabb-rövidebb időre is felszakadozhat a felhőzet, majd ott is az éjszaka folyamán újra beborul az ég. Többfelé lehet ismétlődő eső, záporeső, zivatar, utóbbiakat szerdán akár felhőszakadás is kísérheti. Az északnyugati, északi szél az Északnyugat-, Nyugat-Dunántúlon, majd késő délutántól már északkeleten is erős lesz, nyugaton viharos lökések is lehetnek.



A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 14 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön döntően 14 és 19 fok között alakul, de az északi határ mentén ennél pár fokkal hűvösebb lehet.

MTI