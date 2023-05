Az Aranycsapatra emlékeztek a római Ek-győzelem 70. évfordulóján

2023. május 17. 19:24

Az Aranycsapatra emlékeztek szerda délután Csepelen abból az alkalomból, hogy a magyar labdarúgó-válogatott hetven évvel ezelőtt Rómában ezen a napon, az olaszok elleni 3-0-s győzelemmel hódította el az Európa-kupát.

A Béke téri stadion előtti, Czibor Zoltánt és Tóth II Józsefet, az 1954-es svájci világbajnokságon ezüstérmet nyert magyar együttes két tagját ábrázoló szobornál megtartott és koszorúzással egybekötött ünnepségen Németh Szilárd kormánybiztos, fideszes országgyűlési képviselő kijelentette: támogatja azt a javaslatot, hogy május 17., vagy június 30. legyen az Aranycsapat emléknapja. Hangsúlyozta: "örömteli, hogy bőség van abban, melyik napon emlékezzünk az Aranycsapat sikereire, és bárcsak az élet más területén is így állnánk".



A rendezvény elején Lomnici Zoltán, az Aranycsapat Testület elnöke emlékeztetett arra, hogy annak idején Buzánszky Jenő kérte fel, ápolják az ötvenes évek kiváló magyar együttesének emlékét. Hozzátette, az Aranycsapat Testület alakuló ülésén egyhangúlag támogatták azt a javaslatát, hogy az Aranycsapatnak is legyen emléknapja. Amint elmondta, az 1952-es olimpiai bajnoki döntő és az évszázad mérkőzésének napja nem jöhet szóba, mivel mindkettő kegyeleti emléknap. Lomnici ezért javasolta az Országgyűlésnek, hogy a római Európa-kupa-diadal okán május 17. vagy az 1954-es vb elődöntőjében a regnáló világbajnok Uruguay ellen aratott győzelem emlékeként június 30. legyen az emléknap, hiszen utóbbi mérkőzést a sportújságírók szavazataikkal a valaha volt legszínvonalasabb világbajnoki labdarúgó-mérkőzések közé emelték.



Németh Szilárd beszédében felidézte, hogy az Aranycsapatban 64 mérkőzésen összesen 67 játékos lépett pályára Puskás Ferenc vezetésével, köztük hatan - Czibor Zoltán, Tóth II József, Csernai Pál, Keszthelyi Mihály, Sipos István és Takács György - olyanok, akik a Csepel SC-ben vagy annak elődjében játszottak. Németh szerint ők valamennyien példaképek lehetnek a mai fiatalok számára, ő maga pedig eltökélt abban, hogy a régi szintre emeljék fel a csepeli labdarúgás fényét, és visszavarázsolják azt a hangulatot, amely egykor a négyszeres bajnokcsapat stadionját jellemezte. Azt ígérte, a nehéz gazdasági körülmények közepette is mindent megtesz annak érdekében, hogy a csepeli stadiont felújítsák, és XXI. századi körülményeket teremtsenek, mert a fiatalokba érdemes befektetni, hiszen ők jelentik a jövőt.



A rendezvényen részt vett az Aranycsapat Testület további két tagja, Grosics Edina és ifj. Buzánszky Jenő is.

MTI