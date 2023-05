1500 külhoni magyar gyermek kapott nemzeti élményt

2023. május 17. 22:57

Mintegy 1500 külhoni magyar gyermeket sikerült saját közösségéért mozgósítania a Miénk a város! online vetélkedőnek, amelyet idén tizedik alkalommal hirdetett meg a Nemzetpolitikai Államtitkárság - közölték a szervezők szerdán a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Líceumban megrendezett díjkiosztó ünnepségen.

A 6 és 10 év közötti gyermekek számára meghirdetett közösségépítő játék nyerteseinek az egyik ötletgazda, Hajnal Virág, a Miniszterelnökség nemzetpolitikai stratégiai tervező főosztályának vezetője adta át az oklevelet és a - fejlesztő játékokat és gyermekirodalmat tartalmazó - Csodasarkot.



"A Miénk a város! játékot 2013-ban találtuk ki, azóta több ezer gyermek játszott velünk. És nemcsak a gyerekek, hiszen a család és a pedagógusok is segítenek a gyerekeknek azért, hogy saját tehetségükkel elszántságukkal, kitartásukkal, naponta egy feladatot megoldva nem önmaguknak, hanem a közösségüknek nyernek egy százezer forint értékű Csodasarkot" - mondta az eredményhirdetés után a magyar közmédiának a főosztályvezető.



Hozzátette: a Nemzetpolitikai Államtitkárság 2012 óta minden esztendőben tematikus évet hirdet, idén a gondoskodó nemzet évét hirdette meg. A vetélkedő feladatai idén is szorosan kapcsolódtak a tematikus évhez, a játék középpontjában most a család, az egymás iránti gondoskodás állt.



Hajnal Virág rámutatott: a gyerekek sokszor hallják, hogy tenni kell a közösségért, ebben a játékban pedig azokat díjazzák, akik valóban tesznek is a közösségért, ezáltal pedig példát mutatnak társaiknak és akár a felnőtteknek is.



Marosvásárhelyen a térség 30 nyertes kisdiákjának osztották ki az ajándékcsomagot, ők 17 oktatási intézménynek nyertek 18 Csodasarkot azáltal, hogy egy hónapon keresztül kitartóan mindennap megoldották a kitűzött feladatot. Valamennyi külhoni régióból bekapcsolódtak a gyerekek a játékba, együttesen 140 oktatási intézmény 245 kisdiákja nyert Csodasarkot.



Az idei játékban közel 1500 versenyző vett részt, akik a játék ideje alatt megközelítőleg 20 ezer megoldást küldtek be.



A játék eredményhirdetésének házigazdájaként Hajdu Zoltán, a Bolyai Farkas Líceum igazgatója köszönetet mondott a magyar kormány támogatásáért, amely nélkül nem valósulhatott volna meg a rendezvény helyszínéül szolgáló patinás tanintézmény frissen befejezett nagyszabású felújítása sem.



Burus-Siklódi Botond, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének (RMPSZ) elnöke az ünnepségen elmondta: évről évre több gyermek vesz részt a Nemzetpolitikai Államtitkárság közösségépítő vetélkedőjén, amelyben - mint a magyar oktatást erősítő valamennyi kezdeményezésben - az RMPSZ szívesen vállalja a közvetítő szerepet. A pedagógusszövetség vezetője arra kérte az erdélyi szülőket, hogy gyerekeiket magyar tanintézményekbe írassák, és éljenek a még tíz napig igényelhető Szülőföldön magyarul támogatással, amelyet Magyarország több mint két évtizede biztosít az anyanyelvükön tanuló külhoni diákok számára.

MTI