Lehet eső, zápor, néhol az ég is megdörrenhet

2023. május 18. 08:28

A csapadékos, hűvösebb napok után a hétvégére berobban a nyár.

Várható időjárás az ország területén csütörtök éjfélig: erősen felhős vagy borult marad az ég, de kisebb-nagyobb szakadozások előfordulhatnak a felhőzetben. Összességében több helyen lehet eső, zápor, néhol az ég is megdörrenhet, estig a Nyugat-Dunántúlon kisebb a csapadék esélye. A kora esti óráktól kelet felől csökkenni kezd a felhőzet. Az északias szél az Északnyugat-Dunántúlon, illetve északkeleten lesz erős, amit olykor viharos lökések is kísérhetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 14 és 19 fok között alakul, azonban az északi határ menti vidéken ennél pár fokkal hidegebb is lehet. Késő estére 8 és 15 fok közé csökken a hőmérséklet.



met.hu