Lezsák Sándor Bakuba látogatott

2023. május 18. 08:34

Az Országgyűlés alelnöke, Lezsák Sándor kedden és szerdán Bakuba látogatott, ahol részt vett és felszólalt Azerbajdzsán Parlamentje, a Milli Majlis Heydar Aliyevnek, a független Azerbajdzsán megteremtőjének 100. születésnapja alkalmából rendezett ünnepi ülésén - közölte az Országgyűlés Sajtóirodája csütörtökön az MTI-vel.

A közlemény szerint az Országgyűlés alelnöke beszédében kiemelte: Heydar Aliyev 1993-ban egy háborúban álló és a polgárháború határán sodródó országban lett az azerbajdzsáni parlament képviselője, majd elnöke, mielőtt az ország államfőjévé választották.



Ő volt az, akinek irányításával a Szovjetunióból kivált szuverén, független Azerbajdzsán stabil, a jövőbe bátran tekintő állammá vált - tette hozzá.



Lezsák Sándor aláhúzta: Magyarország olyan "kőszikla" Európa közepén, amire Azerbajdzsán mindig támaszkodhat, olyan táj, ahol mindig barátokra lel. Ezt tükrözi - emelte ki - hogy országaink immár kiemelt stratégiai partnerei egymásnak és ez szilárd alapot biztosít kapcsolataink további kiszélesítéséhez is.



Lezsák Sándor a nemzetközi rendezvény margóján kétoldalú megbeszélést folytatott Sahiba Gafarova asszonnyal, a Milli Majlis elnökével, valamint Ali Huseynlivel, a Milli Majlis első alelnökével.



Ezeken a találkozókon a parlamenti együttműködés bővítésének lehetőségeiről, a baráti csoportok közötti közvetlen kapcsolatok felvételéről esett szó - írták.



A közlemény szerint Lezsák Sándor tárgyalt továbbá Günay Afandiyeva asszonnyal, a Türk Kultúra és Örökség Alapítvány elnökével, akivel a kulturális együttműködés további élénkítéséről állapodott meg.



Ezt az alapítvány vezetőjének a következő héten megrendezendő magyarországi útja során fogják részletesebben megtárgyalni.



A Mehmet Sürreya Er TÜRKPA-főtitkárral folytatott megbeszélésén a magyar Parlament alelnöke és partnere egyetértett abban, hogy sok közös téma van, amely lehetőséget adhat az együttműködés bővítésére, s e témák közül kiemelték az NGO-kal kapcsolatos, valamint a migrációval összefüggő kérdéseket.



Az Országgyűlés alelnöke találkozott továbbá a Nakhicseváni Egyetem rektor-helyettesével, akivel megállapodtak abban, hogy a kecskeméti Neumann János Egyetem és az azerbajdzsáni felsőoktatási intézmény megvizsgálja az együttműködés lehetséges területeit, amelyekről még az ősszel együttműködési megállapodást is aláírhatnak.



A Bakui Nyelvi Egyetemen Lezsák Sándor rövid megbeszélést folytatott az egyetem rektorával, Kamal Abdullayevvel és az egyetem vezetőségével.



A megbeszélésen napirenden volt a Neumann Egyetemmel való együttműködés lehetősége is.



A parlament alelnöke meglátogatta az egyetem keretei közt működő, a magyar nyelvoktatásnak is helyt adó magyar nyelvi szobát, valamint kötetlen megbeszélést folytatott a diákokkal, akik a magyarországi továbbtanulási lehetőségek iránt érdeklődtek - áll a közleményben.

MTI