Nagy játéktérré változik a székelyudvarhelyi park

2023. május 18. 09:22

Korlátlan játékfogyasztásról fog szólni a gyermeknap Székelyudvarhelyen, idén is érdemes lesz kilátogatni a városi parkba, ahol érdekesebbnél érdekesebb játékok, programok és koncertek várják a gyerekeket és felnőtteket is.

Kép: László Ildikó

A játék évének jegyében szervezik idén a gyermeknapi programsorozatot Székelyudvarhelyen, amelynek ismét a városi park ad otthont június 1-jén. Ölvedi Zsolt alpolgármester az eseményt beharangozó sajtótájékoztatón kiemelte, hogy a város több pontján is visszaköszön az idei év tematikája felfestett játékos elemek formájában, és a gyermeknapi programok megszervezésénél is arra törekedtek, hogy kedvezzenek a gyermekeknek, de a felnőttek is kedvet kapjanak a játszáshoz. A programokat Simon Mária-Tímea, a székelyudvarhelyi Művelődési Ház vezetője ismertette.

Mint mondta, a játék éve apropóján egy történetbe kalauzolják a látogatókat, miszerint egy képzeletbeli kisvárosból eltűnik a játékkedv, amit csak úgy lehet visszahozni, ha a gyerekek különböző próbákat állnak ki. A játékkedvmentő-akció helyszíne idén is egy nagy kapu átlépésével vehető birtokba mindazoknak, akik a dobókockával egyest vagy hatost dobnak.

Érdemes lesz kilátogatni, hiszen a játékok gazdag tárházából válogathatnak az ünneplők. Részt vehetnek népi gyermekjátékokon, ügyességi és labdajátékokon, de csapatjátékok is várják őket. Társasjátékból sem lesz hiány, és még egy retró játékokkal ellátott sarkot is birtokba lehet venni. Akiket a digitális világ érdekli, azok robotokat is találnak a parkban, sőt, azok programozásába is betekintést nyerhetnek.

A családoknak is kedveznek, ugyanis közösen a bábárnyműhelyben megalkothatják saját történeteiket. A gyereknapi program részeként délelőtt a Veronaki zenekar, délután 19 órától pedig az Alma együttes lép színpadra.

A Petőfi 200 emlékév alkalmából János vitéz története elevenedik meg majd, vásári bábjáték formájában Gulyás Terkát ismerhetik meg a látogatók. A művelődési házban a székelyudvarhelyi színészek zenével, hangszerekkel kapcsolatos foglalkozást tartanak. Tombolahúzás idén sem marad el, amellyel értékes ajándékokat lehet nyerni, ez alkalommal az Udvarhelyszéki Anyák SzerethetŐk kezdeményezését támogatják a befolyt összegből.

Az intézményvezető megjegyezte: ajándékfelajánlásokat, támogatásokat továbbra is szívesen fogadnak. Továbbá nyereményben részesülnek azok is, akik hét helyszínből ötöt meglátogatnak és teljesítik a próbákat.

László Ildikó

