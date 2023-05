A nemzet minden tagja számíthat a magyar kormányra

2023. május 18. 15:52

Az Erdélyben harmadik alkalommal megszervezett Mentor Program is azt üzeni, hogy a magyar kormány számít a nemzet minden tagjára, és a nemzet minden tagja számíthat a magyar kormányra - mondta Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség helyettes államtitkára csütörtökön az erdélyi Gernyeszegen.

A nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár a magyar vállalkozók szakmai képzését és közösségbe szervezését célzó rendezvénysorozat megnyitóján leszögezte: 2010 óta a magyar nemzetpolitika egységes nemzetben, közös cselekvésben gondolkodik, és ennek folytonossága, kiszámíthatósága a nehéz körülmények között sem változik.



"Ha visszatekintünk az elmúlt 12 esztendőre, láthatjuk, hogy megerősítettük a nemzetpolitikai intézményrendszert, gondoskodtunk közösségeinkről, megtartóvá tettük a szülőföldet. Mindezt közösen, a külhoni magyarsággal együtt értük el" - fogalmazott helyettes államtitkár.



Szilágyi Péter felidézte: az első Erdélyi Mentor Program 2021-ben a hosszas járványhelyzet utáni talpra állás jegyében indult, 2022-ben azonban, az orosz-ukrán háború kitörése újabb súlyos kihívásokat, gazdasági terheket idézett elő. Az idei év a "gondoskodó nemzet éve" a nemzetpolitikában, az államtitkárság pedig központi pályázati felhívása nevét is Gondoskodó Nemzet Programra változtatta.



A nehéz gazdasági helyzet ellenére is támogatják a Határtalanul Programban részt vevő diákcsoportok pályázatait, jövő héten pedig meghirdetik a Testvértelepülési Programot, amelynek keretében magyarországi önkormányzatok nyújthatnak be pályázatot testvértelepüléseikkel közös programok megvalósítására. Ennek a felhívásnak egy tavaly bevezetett új eleme a települések gazdasági együttműködésének ösztönzése - részletezte a helyettes államtitkár.



Rámutatott: a közös cselekvés egyik zászlóshajója a Mentor Program, amelyben tapasztalt nagyvállalkozók önkéntesen segítik "gyorsítópályára állítani" kezdő társaikat.



"Ez az a program, amely minden elemével a cselekvő gondoskodást adja hírül és fordítja sikerré a mentorált vállalkozások fejlődésében" - állapította meg Szilágyi Péter, hozzátéve: a Mentor Program 2019 óta bejárta a Kárpát-medencét, Vajdaságban, Felvidéken, Kárpátalján, Muravidéken, Horvátországban és Erdélyben is megvalósult, azzal a többlethozadékkal, hogy a mentorok és mentoráltak között mindenütt bizalmi közösség alakult ki.



A Nemzetpolitikai Államtitkárság, a Pro Economica Alapítvány és a Design Terminal szakmai partnerségében megvalósuló Erdélyi Mentor Programra idén 14 magyarlakta megyéből jelentkeztek résztvevők.



Kozma Mónika, az erdélyi Pro Economica Alapítvány ügyvezető igazgatója kiemelte, hogy Romániában a következő négy évben történelmi mennyiségű fejlesztési forrás áll majd rendelkezésre, ezért is nagyon fontos, hogy a magyar vállalkozók rendelkezzenek azzal a szakmai tudással, amely lehetővé teszi ezen források lehívását és hasznosítását.



Elmondta: a Mentor Program keretében pénzügyi, jogi szakértők bevonásával szerveznek egész évben - online, illetve személyes találkozókon alapuló - szakmai képzéseket és közösségépítő tevékenységeket. Az erdélyi program idén először nemcsak Marosvásárhely térségében biztosít lehetőséget a személyes találkozóra, hanem a szórvány térségeket is bevonja: júniusban Temesváron lesz a következő találkozó, ahová nemcsak a program résztvevőit várják, hanem a temesvári magyar közösséget is meg akarják szólítani.

MTI