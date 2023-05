A Sevilla 120 perces őrületben fordított a Juventus ellen

2023. május 18. 23:50

Sevilla–Roma Európa-liga-döntőt rendeznek majd a Puskás Arénában május 31-én, miután előbbi óriási csatában a Juventust, utóbbi végig bekkelve a Leverkusent búcsúztatta a sorozat elődöntőjében

Amilyen rosszul végződött az első mérkőzés a Sevilla számára az Európa-liga elődöntőjében – a Juventus egy 96. percben szerzett góllal nullázta vissza a párharcot –, olyan elszántan kezdett a visszavágón: sorozatban érkeztek a pontatlan beadások a tizenhatoson belülre. A Juvénak bezzeg az első szöglet helyzetet eredményezett: Gatti bólintását Bonónak kellett kiütnie. Tíz percre rá megjött az első precíz hazai centerezés is, Ocampos fejesénél Szczesnynek és a gólvonal-technológiának is dolga akadt. Nagy iramban, ezer fokon futballoztak a felek, a rossz beadások után Acuna harmincról tornáztatta Szczesnyt, a ritka olasz kontrák viszont még ennél is veszélyesebbek voltak: ellazázott Di María-ziccer és Kean-kapufa egyaránt szerepelt a menüben. A temérdek helyzet után Juve-lesgól, súlyosnak tűnő sérülés (Fagioli hordágyon hagyta el a pályát) és egy vitatott jelenet is befért még az őrült első félidőbe, Cuadrado belépője nyomán sem a síp, sem a játékvezető nem jelzett büntetőt.

A negyedórás szünet szinte semmit nem változtatott a játék képen: a Sevilla préselt és rutinszerűen rugdosta a szögleteket, mégis a Juventus újabb ellencsapásai jártak közelebb a gólhoz, a bal kapufát Rabiot, a jobbot Bremer kísérlete súrolta kívülről. Továbbra is hihetetlennek tűnt a gól nélküli állás, pedig csak egy Vlahovics kellett a változáshoz: a szerb csatár másfél perccel a beállása után használta ki a Sevilla-védők bizonytalanságát, s juttatta előnyhöz a Juventust. Bizony, a padról érkező játékosok változtattak – hét perccel később a csereként beálló Chiesa vesztett labdát a térfele a közepén, a csereként beálló Suso pedig bő húszról mattolta Szczesnyt, ismét meccsnull.

A rendes játékidő pedig innentől egyértelműen a Sevilláról szólt, tizenhatosán belülre szorította az ellent, az első 90 percben 18 szögletet végzett el, a legvégén pedig En-Nesziri fejesét kellett elképesztő bravúrral védenie a lengyel kapusnak. De ez is csak ideig-óriáig mentette meg a Juvét, a kétszer 15 perces ráadás elején Bryan Gil beadása megtalálta Lamela fejét, a meccs összképét nézve megérdemelten került előnybe a Sevilla. Innentől a Zebrákon volt a sor, hogy az első meccshez hasonlóan visszajöjjön, de az andalúzok rombolni, meg időt húzni is tudtak. Utóbbit talán túlságosan is: Acuna addig szórakozott, amíg összeszedte a maga második sárgáját, rendkívül buta módon írta ki magát a fináléról.

De a csapata ott lehet: a Sevilla elképesztően izgalmas és rendkívül élvezetes csatát nyert meg, így harcba szállhat Budapesten ötödik Európa-liga-címéért.

UEFA Európa-liga-elődöntő, visszavágó:

Sevilla FC (spanyol)–Juventus FC (olasz) 2–1 (0–0, 1–1, 2–1 – hosszabbítás után)

gólszerző: Suso (71.), Lamela (94.), ill. Vlahovics (65.)

A másik elődöntőt az egy éve még Konferencialiga-döntőt játszó AS Roma várta előnyből a Fradit elütő Leverkusennel szemben, s a BayArenában elért gól nélküli döntetlennel megváltotta budapesti jegyét. Az olasz csapat jószerivel úgy játszotta le az összecsapást, hogy meg sem próbálkozott támadásvezetéssel, kizárólag a számára kedvező gól nélküli döntetlen őrzésére koncentrált, így a kilencven perc során egyetlen kapura lövési kísérlete volt. Ezzel szemben a német gárda rendületlenül próbálkozott, de nem tudta feltörni a rivális szervezett védekezését, ami mindig is jellemző volt a rómaiakat irányító José Mourinho vezetőedző csapataira. Mivel a Farkasok az utolsó pillanatig hiba nélkül védekeztek, így a Konferencia-ligában aratott tavalyi sikerüket követően ismét európai kupafináléban szerepelhetnek. Ezen kívül még a Vásárvárosok Kupáját hódították el 1961-ben.

Európa-liga-elődöntő, visszavágó:

Bayer Leverkusen (német)–AS Roma (olasz) 0–0

továbbjutott: AS Roma, 1–0-s összesítéssel

A döntőt május 31-én rendezik a Puskás Arénában.

Az Európa-konferencialiga fináléját a West Ham United és a Fiorentina játssza.

