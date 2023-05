A Washington Post szivárogtatása Zelenszkijről

2023. május 19. 09:18

Mit üzen a Washington Post szivárogtatása Zelenszkijről, most koreografálják meg az amerikaiak a háború lezárását? - vetették fel az M1 és a hirado.hu közös hírháttérműsorában, a 48 perc - Házigazda: Lánczi Tamás csütörtök esti adásában, melynek résztvevői, Schiffer András ügyvéd és Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője volt.

Egyértelművé vált, hogy az Egyesült Államok Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt is lehallgatja - kommentálta Mráz Ágoston Sámuel, hogy a Washington Post amerikai napilap nemrég arról írt: Zelenszkij egy beszélgetés közben felvetette, fel kellene robbantani a Barátság kőolajvezetéket Magyarország térdre kényszerítése érdekében.



A Nézőpont Intézet vezetője szerint erre az lehet a magyarázat, hogy vannak olyan körök, melyek Magyarországot és Ukrajnát egymásnak akarják ugrasztani, pedig jelenleg van egy kényes modus vivendi a két kormány között, miszerint Magyarország minden humanitárius segítséget megad és kiáll Ukrajna szuverenitásának sérthetetlensége mellett, de a mielőbbi békekötést támogatja. Ez bizonyos köröknek lehet, hogy nem tetszik - vélekedett Mráz.



Schiffer András megjegyezte: célszerű mértéktartással kezelni egy háborús helyzetben, ha valahol ilyen mondatok hangzanak el. Az LMP volt politikusa úgy érvelt, hogy a Washington Post szivárogtatásának két oka is lehet.



Schiffer szerint komoly erők mozogtak már a putyini aggressziót megelőzően is annak érdekében, hogy az ukrán többségi nemzet és a kárpátaljai magyarok közötti feszültséget szítsák. Ám megjegyezte, hogy az amerikai lap cikkének más üzenete is lehet, amihez a kárpátaljai magyaroknak nem sok közük van. Mégpedig az, hogy most már erőteljes érdekkörök szeretnék lezárni a háborút, és ha ezt meg akarják koreografálni, akkor az elnökről egy ilyen szivárogtatás nem jön rosszul.



Mráz szerint az utóbbi tézist alátámasztja, hogy a cikk éppen akkor jelent meg, amikor Zelenszkij európai körútra indult, hogy támogatókat szerezzen.



