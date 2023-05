Megkéselte volt barátnőjét

2023. május 19. 10:00

Vádat emeltek egy budapesti férfi ellen, aki több mint tízszer megszúrta volt barátnőjét 2021 szeptemberében egy VIII. kerületi lakásban - közölte a Fővárosi Főügyészség pénteken az MTI-vel.

A vádirat szerint a sértett 2020-ban kezdett járni a férfival, majd 2021 nyarán szakítani akart vele. A férfi ebbe nem nyugodott bele, ezért többször is megakadályozta a nőt abban, hogy elhagyja akkori közös, IX. kerületi lakásukat, bezárta oda és erre az időre elvette tőle a mobiltelefonját.



A nő végül 2021 szeptemberében végleg elköltözött a férfitól egy VIII. kerületi bérelt lakásba. A vádlott még ugyanabban a hónapban megjelent nála, féltékenységében egy kalapáccsal összetörte a nő televízióját és erőszakkal elvette tőle a mobiltelefonját. Jogosulatlanul belépett a telefonba - ismerve a feloldó kódot -, majd a sértettről készült intim felvételt küldött el a nő több munkatársának - ismertette a főügyészség.



Pár nappal később a férfi újra a VIII. kerületi lakáshoz ment és megvárta, amíg a nő hazaérkezik. Amikor a sértett kinyitotta a bejárati ajtót, a vádlott szidalmazni, rángatni kezdte őt, majd a függőfolyosón a földre lökte és a kulcstartóján tartott késével szurkálni kezdte.



A dulakodás zaját és a sértett segélykiáltásait meghallva az egyik szomszéd egy ismerősével kiment a folyosóra, és figyelmeztette a támadót, hogy hívják a rendőröket, de a vádlott folytatta a bántalmazást. A sértettet végül a szomszéd férfi berántotta a saját lakásába. A biztonsági rácson keresztül a férfi még kétszer megszúrta a nőt, majd elmenekült a helyszínről.



A tájékoztatás szerint a rendőrök rövid időn belül, IX. kerületi bérelt lakásánál fogták el a férfit, aki a késével magát is megsebesítette.



A nőt több mint egy tucat szúrt sérülés érte, amelyek közül több életveszélyes volt. A sértett életét az időben érkezett és szakszerű orvosi ellátás mentette meg.



A Fővárosi Főügyészség a letartóztatásban lévő, 40 éves férfit emberölés bűntett kísérletével, valamint a személyi szabadság megsértésével, rongálással, rablással, az információs rendszer megsértésével és különleges személyes adattal visszaélés vétségével is vádolja.



MTI