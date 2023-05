Az Aida premierjére készül a Kolozsvári Magyar Opera

2023. május 19. 19:27

Története leggrandiózusabb előadása premierjére készül a Kolozsvári Magyar Opera: Verdi Aidáját május 25-én mutatja be az erdélyi társulat Selmeczi György rendezésében, a látványtervet pedig Gothár Péter jegyzi - közölte pénteken az erdélyi Krónika.ro hírportál.

A teljes társulat és vendégművészek bevonásával színpadra állított előadás alkotási folyamatáról Szép Gyula, az opera igazgatója, Selmeczi György kolozsvári születésű, Kossuth- és Erkel-díjas zeneszerző, operarendező, Gothár Péter Kossuth- és Balázs Béla-díjas filmrendező, forgatókönyvíró, jelmez- és díszlettervező, valamint az egyik szereposztásban a címszerepet éneklő Egyed Apollónia operaénekesnő osztott meg részleteket a produkciót beharangozó pénteki sajtótájékoztatón.



Verdi Aidáját, amelyet 1907 óta nem mutatott be a Kolozsvári Magyar Opera, nagy lélegzetű produkció keretében láthatja a közönség. Szép Gyula elmondta: bár a magyar opera hat Verdi-művet vitt színre 1990 óta, az Aidától az opera hatalmas lélegzetű volta, nagysága, a szereplők sokasága miatt eddig tartózkodtak.



"Mostanra megérett erre a feladatra a társulat, a magánénekesek teljesítménye is olyan magas nívójú, hogy színre vihetjük Verdi zseniális zenei anyagát. Nagy feladat számunkra mindenképpen, két szereposztásban játsszuk, és mindenki bekapcsolódik a társulatból, aki él és mozog. Kilenc férfi énekes csatlakozik a produkcióhoz a román operából, és még a két ügyelőnk is - aki zenei végzettségűek - hozzájárul az előadás létrejöttéhez" - idézte az operaigazgatót az erdélyi lap.



Selmeczi György elmondta: egy művész életében mindössze egyszer adathat meg, hogy az Aidát megrendezze, annyira grandiózus zenei anyagról van szó, amely Verdi munkásságának egyfajta szintézise, betetőzése.



"Ötven éve foglalkozom operával, három évtizede kötődöm a Kolozsvári Magyar Operához, de arra még nem volt példa, hogy egy társulat legalább négy énekművésze egyszerre érkezzen pályájának csúcsára, mint ahogy az Aida esetében történik" - mondta a rendező Egyed Apollónia (Aida), Pataki Adorján (Radames), Veress Orsolya (Amneris) és Balla Sándor (Amonasro) kiemelkedő teljesítményére utalva.



Selmeczi György azt is elmondta, hogy 1978 óta dolgozik együtt Gothárral, sok filmjéhez ő írta a zenét, és örül, hogy együttműködhetnek Kolozsváron, Gothár Péter európai szemléletmódja pedig nagy mértékben előre lendíti az előadást.

A látványtervező viszont azt állította: könnyű dolga volt, hiszen annyira gyönyörű a zenei anyag, hogy "előhívta a képeket". Gothár Péter szerint az opera vizuális értelemben meghaladott műfaj és olyan látványvilágot kell megteremteni a színpadon, amely a tehetséget és a nézői fantáziát szolgálja.

Egyed Apollónia meghatódva beszélt arról, hogy Aida szerepe számára régóta álomszerep volt: még főiskolás korában, amikor a román operában látta az előadást, úgy érezte, valamikor neki is el kell érkeznie ehhez a szerephez.

"Bár az alkotás folyamatában az ember tele van kételyekkel, azt hatalmas dolognak érzem, hogy ennek a szerepnek a megformálása megvalósulhat a pályámban" - mondta a szoprán operaénekesnő.

A Krónika beszámolja szerin Aida szerepében Egyed Apollónia, Barabás Zsuzsa, Kele Brigitta lesz látható, Radamest Pataki Adorján és Hector Lopez Mendoza alakítja. Amnerist Veress Orsolya és Liza Kadelnik, Amonasro szerepét Balla Sándor és Nagy Zoltán, Ramphist Alin Anca és Corneliu Hutanu, Egyiptom királyát Szilágyi János és Molnár Zoltán, a főpapnőt Covacinschi Yolanda, a hírnököt Bardon Tony alakítja. Az előadásban közreműködik a Kolozsvári Magyar Opera ének-, zene- és balettkara.

MTI