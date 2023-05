Labdarúgó NB I - A Felcsút Pakson verte meg a Paksot: helycsere

2023. május 19. 20:33

A Paks hazai pályán 2-0-ra kikapott a Puskás Akadémiától a dobogóért küzdő csapatok mérkőzésén, a labdarúgó NB I 32. fordulójának pénteki nyitányán.

A győzelemmel a vendégcsapat az ötödikről a harmadik helyre lépett előre. A Debrecen, amely ugyancsak a dobogóért harcol, szombaton megelőzheti a Puskás Akadémiát, de ehhez győznie kell a bajnok Ferencváros vendégeként.



A harmadikról a negyedik helyre visszacsúszó Paks vereségével eldőlt, hogy a második helyezett Kecskemét biztosan dobogós lesz, ezzel a Konferencia Liga selejtezőjében szerepelhet majd.

NB I, 32. forduló:

Paksi FC-Puskás Akadémia FC 0-2 (0-0)

--------------------------------------

Paks, 2612 néző, v.: Bogár

gólszerzők: Plsek (75.), Corbu (94.)

sárga lap: Papp (15.), Kovács (26.), illetve Batik (12.), Golla (74.), Brandon (86.)

Paks:

-----

Nagy G. - Szélpál, Kinyik, Vas - Kovács (Sajbán, a szünetben), Papp, Windecker (Bőle, 77.), Balogh B. (Skribek, 61.), Szabó J. - Böde (Hahn, 61.), Varga B.

Puskás Akadémia:

----------------

Markek - Szolnoki, Golla, Stronati - Bartolec (Plsek, 69.), Baluta, Batik, Favorov (Levi, 91.), Brandon - Gruber (Komáromi, 57.), Colley (Corbu, 69.)

Intenzív küzdelem zajlott a pályán, érződött, hogy a csapatok tisztában vannak a mérkőzés tétjével. Jó volt az iram, és az elején akadt gólveszély is. Később egyre több lett a szabálytalanság, a 26. percben már a harmadik sárga lapot mutatta fel Bogár Gergő játékvezető. Az idő előre haladtával többnyire a mezőnyben folyt a játék, a kapusoknak nem sok tennivalójuk volt.



A szünet után sem változott egy darabig a játék képe, a csapatok erejéből sokkal inkább az ellenfél akcióinak rombolására futotta, mintsem a saját támadásaik felépítésére. Egy alkalommal, a 64. percben veszélyes Puskás-kontra futott a bal oldalon, de Komáromi lövését Nagy Gergely védte. Ettől eltekintve továbbra is a harcosság, a küzdés dominált. Bő negyedóra volt hátra, amikor a csereként beáll Plsek nagyszerűen ugrott fel Brandon bal oldali beadására és 12 méterről a hazai kapuba fejelt. A gól után volt esélye a hazai csapatnak az egyenlítésre, de a vendégek ellenakciói is veszélyesek voltak, ezek közül az utolsót Corbu kihasználta: Komáromi balról érkező labdáját passzolta a paksi kapuba. Ezzel a Puskás Akadémia nagy lépést tett a harmadik hely megszerzése felé.

MTI