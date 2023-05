Színes forradalom helyett ezúttal kockás inges „forradalom"...

2023. május 19. 21:49

Újabb diáktüntetést tartottak pénteken Budapesten, a résztvevők ezúttal is a pedagógusok bérének haladéktalan emelését és az őket érintő úgynevezett státusztörvény teljes tervezetének azonnali visszavonását követelték, megerősítve a "7igenes" országos népszavazási kezdeményezésben foglaltakat.

Kockás ing: ezt tervezte meg a Mag a „forradalom" jelképének – MTI/Koszticsák Szilárd

A résztvevők a Kossuth Lajos térről, a Parlament mellől indulva az Oktogonhoz vonultak.



A megmozdulást az Egységes Diákfront "Gyerekeket bántasz! - 7igennel a gyermekbántalmazó rendszer ellen" címmel, a korábbiak folytatásaként hirdette meg.



A megmozdulás résztvevői dobszóra gyülekeztek a Kossuth Lajos téren, majd a tömeg elindult az Oktogonhoz.



A transzparenseken egyebek mellett a "Történelmet mindig az ifjúság írja", "Nekünk is van szívhangunk!", "Minden hatalom a népé" szövegek voltak olvashatók.



A tüntetők nemzeti színű, európai uniós, valamint a pedagógusokért tartott tüntetések jelképévé vált kockásing-mintás és körbezárt felkiáltójelet ábrázoló zászlókat lobogtattak. Feltűnt a tömegben a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének, a Pedagógusok Szakszervezetének és a Tanítanék Mozgalomnak a lobogója is.



A tüntetésen jelen volt több ellenzéki politikus, köztük Hadházy Ákos, Tordai Bence, Szabó Tímea, Fekete-Győr András, Orosz Anna, Hajnal Miklós, Jámbor András, Arató Gergely, Lamperth Mónika és Lendvai Ildikó is.



A demonstráció végén a tüntetők egy csoportja a Fidesz székháza elé vonult, de a Lendvay utca mindkét oldalát a rendőrség lezárta.



BRFK közlése szerint a tüntetők szándékosan provokálják a rendőröket, de a rendőrsorfal visszatartja az agresszív résztvevőket. Mint írták, a jogellenes gyűlés résztvevői a Lendvay utcában lökdösni, tolni kezdték a rendőrsorfalat és megpróbálták áttörni azt, közben palackokat és vascsavarokat is dobáltak, a rendőröket folyamatosan verbálisan is provokálják. A rendőrök újra többször hangosbeszélőn szólították fel a résztvevőket a jogsértés befejezésére.

