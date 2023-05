Keresztény koncerteket tartanak Debrecenben

2023. május 20. 15:14

Az idén Debrecen is helyszíne lesz az Ez az a nap című eseménynek. A keresztény kulturális rendezvény június 10-én lesz a Nagyerdei Stadionban.

A zenés sorozat 23 évvel ezelőtt indult, korábban a fővárosban voltak a találkozók, tavaly a Puskás Arénában, idén áprilisban Veszprémben, és most Debrecen lesz a vendéglátó - közölték a szervezők az MTI-vel.



Az Ez az a nap a 118. Zsoltár 24. verséből kapta a nevét.



"Lehetőségünk van arra, hogy most az ország keleti részében a határ közelsége miatt románok és magyarok közösen ünnepeljünk. A helyszínen ezúttal nem színpadot, hanem egy oltárt építünk, ahol a hazai keresztény és a két román dicsőítő együttes mellett vendégünk lesz a világ legismertebb keresztény könnyűzenei formációja, a Hillsong United is" - idézte László Viktort, az Ez az a nap alapítóját és vezetőjét a közlemény.



Mint fogalmazott, a koncert nem csak a hívőknek szól. Minden résztvevő ajándékba kap egy Jézus Bibliát, amelynek az a különlegessége, hogy minden magyarázat Jézus személyére utal.



Az ausztrál Hillsong United a Sydneyben található Hillsong Church ifjúsági szolgálata részeként alakult 1998-ban. Az elmúlt negyed évszázadban a világ egyik legbefolyásosabb kortárs keresztény könnyűzenei együttesévé vált. Rajtuk kívül színpadra lép még többek között Matt Maher, Caramel, az Új Forrás, Pintér Béla, Pajor Tamás, a Dics-Suli és a Crux.



"Egy derűs, huszonegyedik századi kereszténységnek szeretnénk a tagjai lenni, a koncert is ezt a derűt tükrözi. A Hillsong United dalai illenek Debrecenhez, a város hangjához" - jelentette ki Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke.



A kommünikében Palánki Ferenc római katolikus püspök, ifjúsági referens kiemelte, hogy éppen harminc éve indult el az egyházmegye, amelynek Debrecen a központja.



A koncerten kárpátaljai menekültek ingyenesen vehetnek részt, részükre adománygyűjtést is szerveznek.



MTI