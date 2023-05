Magyar Lovassport Szövetség: program az olimpia jegyében

2023. május 20. 15:16

Az olimpia jegyében született a Magyar Lovassport Szövetség új programja, melyet szombaton ismertettek.

A Nemzeti Lovardában tartott sajtótájékoztatón elhangzott: a Magyar Lovassport- és Lótenyésztés Fejlesztési Programnak (NLSF) két fő célja, hogy a négy olimpiai szakágban (díjlovaglás, para díjlovaglás, lovastusa, díjugratás) újra legyenek magyar lovasok az olimpián, és segítse a ló- és lovas utánpótlást a későbbi olimpiai ciklusokban is.



"Az olimpia felé vezető út hosszú, az majd kiderül, milyen hosszú. Régen volt magyar lovas olimpián, most viszont itt van az esély az ötkarikás szereplésre" - mondta Lázár Vilmos, a Magyar Lovassport Szövetség elnöke, aki felidézte, hogy díjugratásban legutóbb Göttler Vilmos szerepelt 1992-ben, míg az 1996-os atlantai olimpián a lovastusa válogatott indulhatott.



Az elnöki posztot 2009 óta betöltő Lázár Vilmos emlékeztetett arra, hogy egy mélypont után, szinte a nulláról kezdték a munkát, időközben felépítették a rendszert, fókuszba helyezték az utánpótlás-nevelést, megújult a Nemzeti Lovarda.



"Újra bekerültünk a nemzetközi vérkeringésbe, a fogathajtás szárnyalt, de valami hiányzott. A sport olimpiacentrikus, és a magyar lovasok rég szerepeltek olimpián. Mi nem alacsony szintű versenyeken akarunk jól szerepelni, befejeztük az önámítás időszakát, magas szinten akarunk eredményt elérni" - jelentette ki, és felidézte, hogy a magyar kormány 2020-ban soha nem látott méretű, 3 milliárd forintos támogatást biztosított az új programra, amelynek alapvető célja, hogy 2028-ra készítse fel a magyar lovakat és lovasokat, de van esély arra, hogy már a 2024-es párizsi olimpiára is sikerül kvótákat szerezni.



Jármy Miklós, a szövetség elnökségi tagja, az NLSF bizottság tagjának megfogalmazása szerint "szeretnénk, ha a magyar lovasok is hozzájárulnának az olimpiai sikerekhez". Szakáganként elemezve elmondta, hogy díjugratásban a rövidtávú cél a 2024-es csapatkvóta megszerzése, melyre a július végi prágai versenyen lesz lehetőség. Díjlovaglásban a csapatkvóta megszerzése a rövid távú cél, a kvótaszerző verseny a nemzetközi szövetség (FEI) döntése alapján Pilisjászfalun lesz június 17-18-án. Ennek a versenynek a megrendezését is támogatja a program.



Lovastusában egyéni vagy csapat kvótaszerzés a cél, a csapatkvótáért éppen ezen a hétvégén, Lengyelországban küzd a válogatott. Para-díjlovaglásban Fonyódi Ildikó egyéni lovasként próbál indulási jogot szerezni.



Jármy Miklós hangsúlyozta, a programnak köszönhetően több mint tíz lovas szakmai munkáját tudják segíteni, megfelelő szintű edzőkkel, a versenyzők pedig főként külföldön készülhetnek.

MTI