Megkezdte a csúcstámadást Suhajda Szilárd a Mount Everesten

2023. május 21. 11:38

Megkezdte a csúcstámadást Suhajda Szilárd, aki szombat este elindult az alaptáborából, hogy - a tervek szerint - május 24-én mesterséges oxigén és teherhordók alkalmazása nélkül elérje a Mount Everest 8848 méter magas csúcsát - tájékoztatták a túra szervezői az MTI-t vasárnap.

A Kyocera Everest Expedíció 2023 részeként a magyar hegymászó tiszta másszással akarja elérni a csúcsot, amely magyar állampolgárnak még nem sikerült - közölték.



A Mount Everest palack nélküli megmászása világviszonylatban is kiemelkedő teljesítménynek számít: a sikeres mászások nagyjából 2 százaléka történik így, nem hiába emlegetik úgy, mintha olimpiai arannyal érne fel a hegy "sportszerű" megmászása - olvasható az expedíció tájékoztatójában.



Suhajda Szilárd március 23-án utazott Nepálba, ahol az első két hétben előakklimatizálódott, majd az alaptábor elérése után három akklimatizációs kört teljesített a hegyen. Ennek során érintette a Mount Everest Genfi-sarkantyú nevezetű pontját, amely 7900 méteres magasságban található. Indulása óta mintegy két hónap telt el: szervezetét mostanra szoktatta hozzá a légnyomás változása okozta oxigénszegény környezethez. Az akklimatizáció nagyjából másfél hónapot vett igénybe.



A tájékoztató idézi Suhajda Szilárdot, aki azt mondta, most van legközelebb az Everest csúcsához. Félek, ugyanakkor boldog izgatottsággal várom az indulásom: a "rajtvonal" - a 4-es tábor, ahonnan kezdetét veszi a konkrét csúcsmászás - még messze van, addig bármi történhet - mondta a hegymászó, hozzátéve: nagyon bízik a jó szerencsében és úgy érzi, a felkészülése és az eddigi befektetett munkája nem múlhat el siker nélkül.



"Szerencsés vagyok, hogy a családom és barátaim, támogató partnereim, sőt, egy egész ország mellettem áll. Úgy érzem, mindenkiért mászok most! Készen állok!" - hangoztatta a hegymászó.



MTI