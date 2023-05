Szijjártó Péter: Hungarofóbiában szenvedő delegáció járt Budapesten

2023. május 22. 11:56

Hungarofóbiában szenvedő delegáció járt Budapesten, olyan emberek, akik ki nem állhatják Magyarországot – ezt mondta Szijjártó Péter az Európai Parlament költségvetési ellenőrző bizottságának hét eleji budapesti látogatásáról. A külügyminiszter a Kossuth Rádióban arról beszélt: ráadásul a delegáció tagjai be akartak avatkozni Magyarország szuverenitását képező ügyekbe. Közben a Magyar Nemzet azt írta, hogy az EP-delegáció ténykedése arról szólt, hogy nyomást gyakoroljanak hazánkra. Zsarolás és méltatlan támadás – így jellemzi a Magyar Nemzet az Európai Parlament költségvetési bizottságának budapesti látogatását. A portál azt írja: a hazánkba érkezett EP-delegáció ténykedése most is arról szólt, hogy nyomást gyakoroljanak Magyarországra.

A Bizottság egyik tagja, Daniel Freund már napokkal a látogatás előtt azt írta Twitteren, hogy „nincs uniós pénz” – válaszul a magyar miniszterelnök CPAC-en mondott kijelentésére, miszerint nemet kell mondani a migrációra, a genderlobbira és a háborúra.

A vizsgálódást követően a baloldali politikus el is szólta magát. „Ha jól értem a Twitter posztját, akkor azt mondja, hogy a magyarok addig nem kapnak EU-s pénzt, ameddig abban gondolkodunk, hogy nem a migrációra, nem a genderre és nem a háborúra? Ez az ön álláspontja?” – kérdezte a Daniel Freundtól Bohár Dániel. A német politikus erre újfent a pénzek visszatartásáról beszélt. „Ebben az értelemben a nincs migráció, a senki ide be, elég könnyen, közvetlenül a nincs EU-s forráshoz vezetne” – fenyegetőzött Daniel Freund.

