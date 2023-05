Pénzt kérhetnek az EU-tól az aszály miatt a portugálok

2023. május 22. 13:42

Május 30-án, azaz jövő héten kedden Mezőgazdasági és Halászati ​​Tanács ülést tartanak Brüsszelben – tudta meg a Magyar Hírlap brüsszeli forrásból. Lapunkat arról tájékoztatták, hogy a tervezett napirendi pontok között szerepel a mezőgazdaság piaci helyzet, különösen az orosz–ukrán háború tükrében.

Az Európa Tanács részéről úgy tájékoztatták lapunkat, hogy az Európai Bizottság és a tagállamok által szolgáltatott információk alapján a tanács a tervek szerint számba veszi az agrár-élelmiszeripari termékek piaci helyzetét az EU-ban, különös tekintettel az ukrajnai háború hatásaira. Különös figyelemmel foglalkoznak majd a miniszterek az élelmiszer-biztonság és megfizethetőség kérdéskörével, ehhez megfelelő háttérinformációkkal is rendelkezésre fognak állni. Nagy téma a csomagolás és csomagolási hulladék helyzete, a mezőgazdasági miniszterek a tervek szerint megvitatják a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló rendeletjavaslat élelmiszerbiztonsággal és élelmiszer-hulladékkal kapcsolatos vonatkozásait is. A fagyasztott termékek marketingje is terítékre kerül majd. Horvát részről információkat osztanak majd meg az ülésen a fagyasztott termékek forgalmazásával kapcsolatos jelenlegi gyakorlatokról.

Egy ideje már tudható, hogy nagy a szárazság Dél-Európában. Az Európa Tanácsnál úgy tudják, hogy a portugál delegáció tájékoztatást ad majd a közelmúltbeli dél-európai aszályok hatásáról, és felkéri az Európai Bizottságot, hogy járuljon hozzá az EU Közös Agrárpolitika (KAP) keretében rendelkezésre álló eszközök használatához a helyzet kezelésére. Ez lényegében azt jelenti, hogy forrásokat allokálhatnak a célra.

A Reuters szerint Portugália szárazföldi részének körülbelül 90 százaléka szenved aszálytól, a súlyos aszály pedig területének az egyötödét érinti, kétszer annyit, mint márciusban, és csaknem ötszörösét az egy évvel korábban bejelentett területnek. Egyes részeken olyan rendkívüli aszályos helyzet áll fenn, amely 2022-ben sem volt ugyanabban az időben.

MTI