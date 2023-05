Csaknem hetvenezer hektáron gyérítik a szúnyogokat a héten

2023. május 22. 15:49

A héten 11 vármegyében és 215 településen, csaknem 70 ezer hektárnyi területen irtja a szúnyogokat a gyérítési program végrehajtásáért felelős Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) – tájékoztatta hétfőn az OKF az MTI-t. Közölték: az elmúlt hetek csapadékos időjárása, valamint a folyók magas vízszintje miatt rendkívül sok szúnyogtenyészőhely alakult ki az országban és a felmelegedő időben megkezdődött a kifejlett szúnyogok rajzása is. Ebben a helyzetben leginkább a folyók és tavak mentén számíthatunk a szúnyogokra, de a visszamaradt pocsolyák is ideális élőhelyet biztosítanak számukra – tették hozzá.

Mint írták: a héten a Balaton és a Velencei-tó nádassal fedett, mocsaras területeire légi módszerrel, folyadék formában juttatják ki az irtószert. A folyók mentén létrejött ártéri tenyészőhelyeket a levegőből szilárd készítménnyel kezelik, amely képes áthatolni a fák lombozatán. A Sajó és a Hernád mentén, valamint a Szigetközben alkalmazzák ezt az eljárást, utóbbi területen földi járműről és gyalogosan is végeznek kezeléseket. Ugyanakkor – folytatták – számos térségben kezdik meg a héten a szakemberek a kifejlett szúnyogok elleni védekezést.

Ezt a települések lakott területén az esti, éjszakai órákban, platós gépjárműre rögzített berendezéssel hajtják végre. Az alkalmazott szer nem jelent veszélyt sem emberre, sem háziállatokra. A következő napokban a Szigetközben, a Balatonnál, a Velencei-tónál, a Tisza-tó környékén, továbbá Csongrád-Csanád és Békés vármegye számos településén találkozhatnak az emberek a szúnyoggyérítést végző gépekkel és szakemberekkel. Az érintett önkormányzatok a tervezett munkáról egyedi értesítést kapnak, majd a kezelések pontos időpontjáról tájékoztatják a lakosságot is – áll a közleményben. Arra is felhívták a figyelmet, hogy a lakosság is sokat tehet a szúnyogártalom csökkentéséért azzal, hogy rendszeresen kiüríti a ház körül található vízzel teli kerti játékokat, hordókat, itatókat.

MTI