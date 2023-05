Kalandregény jelent meg az mexikói 0-6-ról

2023. május 22. 22:28

Szerelem és halál Irapuatóban címmel olyan "romantikus tényfeltáró kalandregény" jelent meg Bodnár Zalán tollából, amely az 1986-os labdarúgó-világbajnokság előtti napokban és alatt játszódik Mexikóban, ahol a magyar válogatott 6-0-s vereséget szenvedett a Szovjetuniótól.

A kötetet bemutató pécsi sajtótájékoztatón a szerző azt mondta, a téma 37 éve elteltével is aktuális, hiszen Mexikó kapcsán számos máig megválaszolatlan kérdés van. Ugyanakkor úgy érezte, hogy nincs szükség újabb dokumentumkönyvre, és ha minden olyat el akar mesélni, amit hallott, annak leginkább a regény műfaji keretei felelnek meg.



A Magyarország-Szovjetunió vb-csoportmérkőzés a fiktív történet központi témájaként jelenik meg az egyes szám első személyű elbeszélő, Pákozdi Géza, a lyukóvölgyi bányász révén, aki egy rejtvénysorozat éves fődíjának győzteseként utazhat ki Mexikóba a világbajnokságra. Az egyszerű szurkoló élete gyökeres fordulatot vesz, miután életveszélyesen belekeveredik az irapuatói mérkőzés manipulálása körüli nagyhatalmi bonyodalmakba.



A mexikói 6-0-t máig számtalan mítosz, legenda övezi. Ezek jelennek meg és keverednek a regényben, más-más viszonyrendszerben. A jelenségek, a karakterek és az egyéni drámák szándékoltan eltúlzottak, olykor extrém módon is, Bodnár Zalán, mint elmondta, ezzel arra kíván rávilágítani, hogy legyen ez a történet bármennyire hihetetlen, szinte így is szegényes a történelmi valósághoz képest.



A könyvbemutatón személyesen részt vett az 1986-os válogatott játékosa, Sallai Sándor, aki szerint rosszul sikerült a felkészülés, és túl korai volt, hogy már egy hónappal a vb rajtja előtt kiutaztak Mexikóba. Hozzátette: nem volt szerencsés az sem, hogy minden nap délben, csaknem 50 fokos melegben edzettek, mert az sok erőt vett ki belőlük. Úgy gondolja, hogy a sokat emlegetett tésztaprogramnak nem volt szerepe az eredménytelenségben. Sallai meggyőződése, hogy ha nem a szovjetekkel kezd a válogatott, akkor továbbjutott volna a csoportból.



Disztl Péter, a csapat akkori kapusa videoüzenetben jelentkezett be és a regényről röviden annyit mondott: a történelem adott, a cselekmény fantasztikus, a végkifejlet szenzációs.



A mexikói 6-0 egyetlen igaz története alcímű könyv a Rézbong Kiadó gondozásában, a Magyar Sportújságírók Szövetsége Nagy Béla-programjának támogatásával jelent meg.

