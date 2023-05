Belgorodi kormányzó: folytatódik a határterület megtisztítása

2023. május 23. 08:55

Folytatódik a határ menti Grajvoroni járást megtisztító művelet az ukrán diverzáns- és felderítő csoport behatolása után - közölte Vjacseszlav Gladkov, az oroszországi Belgorod megye kormányzója kedden a Telegram-csatornáján.

Ukrán akció orosz területen – m.vk.com

A régióvezető szerint a műveletben a hadsereg és a rendvédelmi szervek vesznek részt. Gladkov arra kérte a helyi lakosokat, akik a támadás miatt elhagyták otthonukat, hogy egyelőre ne térjenek haza. A kormányzó szerint a lakosok nagyobb része elhagyta a határ menti falvakat.

Gladkov – biztonsagpiac.hu



Közölte, hogy a településeken, ahová diverzánsok hatoltak be, két civil megsebesült. A kormányzó hétfő este nyolc polgári sebesültről számolt be, és azt mondta, hogy lakosság körében nem voltak halálos áldozatok.



Gladkov hétfő délután "terrorelhárítási műveleti állapotot" hirdetett ki a régióban, miután Ukrajna felől páncélosokkal és páncélozott járművekkel támogatott fegyveresek megtámadták a grajvoroni határőrposztot, majd átlépték a határt és behatoltak több településre. Az akciót dróncsapásokkal egybehangolva hajtották végre.



Az orosz erők 39 támadót megöltek, hármat fogságba ejtettek, több drónt és páncélozott járművet megsemmisítettek - közölte a Rosszija 1 állami tévécsatorna. A televízióban egyebek között bemutattak egy zsákmányolt, amerikai gyártmányú, M1124 International MaxxPro páncélozott járművet.



Az RT orosz állami hírportál szerint az akció mögött az ukrán védelmi minisztérium felderítő főcsoportfőnöksége (GUR) áll. Több nyugati és orosz ellenzéki sajtójelentés arról számolt be, hogy a támadás végrehajtását az ukrán oldalon harcoló Orosz Önkéntes Hadtest és az Oroszország Szabadsága Légió nevű szervezet vállalta magára.

freeby supply



Az orosz belügyminisztérium a TASZSZ és a RIA Novosztyi hírügynökség közlése szerint a belgorodi támadás miatt körözést adott ki Alekszej Ljovkin, a nacionalista Orosz Felszabadító Hadtest egyik tagja ellen.

Ljovkin – L'lncorrect



Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője hétfőn azt mondta, hogy a belgorodi régióban végrehajtott akcióval Kijev megpróbálta minimalizálni a kelet-ukrajnai, Donyeck megyei Bahmut elvesztésének politikai hatását.

MTI