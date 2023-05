Országszerte zivatarokra figyelmeztetnek

2023. május 23. 09:31

Zivatarveszély miatt az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adott ki keddre az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzésben azt írták: kedden a déli óráktól egy közeledő hidegfront hatására észak, északnyugat felől megnövekszik a zivatarok kialakulásának valószínűsége. A zivatarok előbb északnyugatot érik el, majd fokozatosan a középső, és a keleti országrészre is átterjedhetnek. A legerősebb cellákat viharos, 70 kilométer/órás, főként az északi területeken 80 kilométer/órás széllökés, 1-2 centiméter átmérőjű jégeső és intenzív csapadékhullás (15-20 milliméter) kísérheti. A zivatartevékenység éjszakára sem szűnik meg.



A meteorológiai szolgálat ezért az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adott ki zivatarok veszélye miatt. A zivatarok környezetében az elsődleges veszélyforrást a villámlás jelenti, emellett esetenként szélerősödés, jégeső is előfordulhat.



Emellett 13 vármegyére felhőszakadás veszélye miatt is kiadták az elsőfokú figyelmeztetést, az intenzív záporokból, zivatarokból ugyanis rövid idő alatt 25-30 millimétert meghaladó csapadék hullhat.



Felhőszakadás miatt elsőfokú figyelmeztetés van érvényben Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád, Pest, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Vas vármegye területén.



MTI