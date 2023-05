Visszaéltek Palkovics László korábbi miniszter nevével

2023. május 23. 16:22

Álfiókot hoztak létre a közösségi médiában Palkovics László korábbi technológiai és ipari miniszter nevében - erről a volt tárcavezető maga tájékoztatta kedden az MTI-t.

"Röviddel ezelőtt értesültem arról, hogy a nevemmel visszaélve a közösségi médiában Instagram- és Facebook-profilt működtetnek. Nekem egyik felülethez sincs semmi közöm, ezúton is elhatárolódom mindennemű tartalomtól, amit az álfiók birtokosa nyilvánosságra hoz, akár komment vagy egyéb üzenet formájában" - fogalmazott közleményében Palkovics László.



Az N7 Nemzeti Védelmi Ipari Innovációs Holding Zrt. vezérigazgatója azt is hangsúlyozta: megtette a szükséges jogi lépéseket az ügyben, valamint a Facebookot tulajdonló Meta felé is jelezte a visszaélés tényét.

MTI