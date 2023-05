NAV: szerda éjfélig nyújtható be az szja-bevallás

2023. május 23. 16:32

Szerda éjfélig tolta ki ismételt hosszabbítással a személyi jövedelemadó (szja) bevallás és az 1+1 százalékos rendelkezés beadási határidejét az adóhatóság kedden.

Az szja-bevallás és az 1+1 százalékos rendelkezőnyilatkozatok benyújtási határideje - amelyet hétfőről először keddre módosítottak - most már május 24., vagyis szerda éjfél a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) közleménye szerint.



Az adóhatóság arról is rendelkezett, hogy a Központi Azonosítási Ügynök technikai hibája miatt május 23-án éjfélig szankciómentesen nyújtható be számos más nyomtatvány, amelyek beadási határideje május 22., azaz hétfő volt.



"Bízunk benne, hogy a meghosszabbított határidő minden érintettnek lehetőséget ad arra, hogy a bevallásait beadja és valamennyi rendelkezni kívánó támogatni tudja az általa kiválasztott civil szervezetet, technikai számos vallási közösséget, vagy a Nemzeti Tehetség Programot" - írták a közleményben.



A NAV Infóvonala, a 1819-es hívószám kérdés esetén készséggel áll az ügyfelek rendelkezésére - tették hozzá.



MTI