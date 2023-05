OKF: fákat döntött ki, elektromos vezetékek rongált meg a vihar

2023. május 23. 22:26

Fákat döntött ki, elektromos vezetékek rongált meg a kedd esti felhőszakadás, zivatar és az erős szél, ami számos feladatot ad a tűzoltóknak - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság az MTI-vel.

A tájékoztatás szerint főként kidőlt fák miatt riasztják az egységeket, elsősorban Nyugat-Magyarország érintett, azonban a viharos időjárás koraeste a fővárost is elérte.



A részletekről azt írták, hogy a Komárom-Esztergom vármegyében, Tata és Kömlőd között, a 8137-es úton egy fa dőlt az úttestre és mindkét sávot elfoglalta, a tűzoltók távolították el. Tata belvárosában ugyancsak egy kidőlt fa akadályozta a közlekedést - tették hozzá.



Környén kiöntött az Által-ér, a Duna egyik mellékfolyója, a víz több udvart is elárasztott. A Győr-Moson-Sopron vármegyei Sopronban az esőzések miatt nagy mennyiségű víz folyt be egy patikába, két személyautó pedig beragadt egy vasúti átjáróba - közölték.



A katasztrófavédelem beszámolt arról is, hogy a Somogy vármegyei Hetesen egy fa életveszélyesen megdőlt a viharban, egy házat veszélyeztetve.



A fővárosban, Óbudán egy nagyméretű fa három parkoló autóra zuhant. Zuglóban, a Róna utcában félig leszakadt faágak autókat rongáltak meg. A XVI. kerületben, az Ostorhegy utcában villanyvezetékre esett egy faág, majd kigyulladt.



A közlemény szerint a Pest vármegyei Nagymaroson és Remeteszőlősön is fákat döntött ki a szél. Tápiószecsőn, a Külső Sági úton egy fa teljesen elzárta az utat, míg a Heves vármegyei Verpeléten egy negyven centiméter átmérőjű fa dőlt a Mikes Kelemen útra, akadályozva a forgalmat.



MTI