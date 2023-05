Moszkva kemény megtorlást helyezett kilátásba

2023. május 24. 16:08

Az orosz hadsereg rendkívül keményen fog reagálni a Belgorod megye elleni támadáshoz hasonló további ukrán diverziók esetén - jelentette ki Szergej Sojgu orosz védelmi miniszter az általa irányított tárca szerdai vezetői tanácskozásán.

"Több mint 70 ukrán terroristát, valamint jármű- és páncélozott járműtechnikát semmisítettek meg. Az ukrán fegyveresek ilyen akcióira azonnal és mindenekelőtt rendkívül keményen fogunk reagálni" - hangsúlyozta Sojgu.



A miniszter szerint az orosz nyugati katonai körzet légiereje, tüzérsége és a határőrséget támogató egységei közös akcióinak köszönhetően a diverzánsokat feltartóztatták és legyőzték, a maradékait pedig visszaszorították ukrán területre, ahol a teljes felszámolásukig tűz alatt tartották őket.



Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő is kilátásba helyezte Kijev minden "terrortámadásának" kemény büntetését.



"A kijevi rezsim és patrónusainak terrorista természetéről pedig nem is kell tovább beszélni - a bizonyítékok szemmel láthatóak" - fogalmazott szerdai sajtótájékoztatóján.



Zaharova szerint a Belgorod megye ellen végrehajtott ukrán fegyveres akcióval Bahmut elvesztését akarták feledtetni, és az az ukrán fegyveres erők harcképességét is hivatott lett volna bizonyítani, de kudarcot vallott.



Vjacseszlav Gladkov, Belgorod megye kormányzója szerda reggel azt közölte, hogy a támadás következtében egy civil életét vesztette, 13 pedig megsebesült. Közülük kilencen maradtak kórházban, hárman az intenzív osztályon. A helyi hatóságok tájékoztatása szerint több mint ötszáz épületben keletkezett kár.



Gladkov szerint az éjszaka folyamán a régió több településére az ukrán fél nagyszámú drónnal próbált meg csapást mérni, amelyek nagy részét a légvédelem megsemmisítette. A támadások következtében anyagi kár keletkezett ugyan, de személyi sebesülés nem történt. A kormányzó délután is beszámolt egy drón lelövéséről.



Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője arra a kérdésre válaszolva, hogy Moszkvát nem aggasztják-e a Belgorod megye elleni nem szűnő ukrán támadások, újságíróknak kijelentette: "katonáink, határőreink és az illetékes szolgálataink teszik a dolgukat".



A kormányzónak azt a kijelentését kommentálva, hogy a diverzánsok betörésével kapcsolatban számos, a védelmi minisztériumnak felteendő kérés fogalmazódott meg benne, arról beszélt, hogy a "különleges hadművelet" végrehajtása nagyon nehéz és feszültségekkel teli munka, amelynek során "folyamatosan merülnek fel munkajellegű kérdések, amelyeket feltesznek és amelyeket megválaszolnak. Ez "normális helyzet" - fogalmazott.



MTI