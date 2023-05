Rendőrőrs és képzési központ létesül Hitler szülőházában

2023. május 24. 17:57

Ausztria bejelentette, hogy egy rendőrőrsnek is helyet adó emberi jogi képzési központ létesül Adolf Hitler náci diktátor Braunau am Innben található szülőházában - írta a The Guardian című brit napilap honlapján szerdán.

A német határ közelében fekvő, elegáns, XVII. századi épületet 2016-ban vásárolta fel az osztrák kormány hosszas jogi huzavonát követő kényszervásárlási végzéssel.



Hitler a ház legfelső szintjén született egy bérelt szobában 1889-ben.



Az épületet egy rendőrőrsnek is helyet adó képzési központtá alakítanák át. Ennek költségei a várakozások szerint mintegy húszmillió euróra rúgnak. A munkálatok ősszel fognak megkezdődni - tájékoztattak a helyi hatóságok.



A döntést - amelyet szakértői bizottsággal folytatott konzultáció előzött meg - vegyes érzelmekkel fogadták Ausztriában. A bizottság kizárta az épület lerombolását, ahogy azt is, hogy emlékházzá alakítsák át.



Egy friss közvélemény-kutatás szerint az osztrákok többsége ellenezte, hogy rendőrőrs létesüljön a házban. A megkérdezettek 53 százaléka szerint a nemzetiszocializmus, az antifasizmus, a tolerancia és a béke témáival foglalkozó múzeumot kellene létrehozni az épületben. 20 százalék támogatta a ház lerombolását, és mindössze 6 százalék foglalt állást amellett, hogy a hatóságok vegyék használatba az épületet.



A lebontást azzal az indokkal zárták ki, hogy negatív nemzetközi visszhangot váltana ki, és úgy értelmeznék, hogy Ausztria tagadja a náci múltat. A hatóságok attól is tartottak, hogy ha az épület nyilvános találkozóhely lesz, akkor fennáll a veszélye annak, hogy a szélsőjobboldal zarándokhelyévé válik.



A ház 2011 óta üresen áll. Utolsó tulajdonosát bírósági végzéssel kilakoltatták, miután a hatóságoknak nem sikerült megegyezniük vele. Később több mint 800 ezer eurót kapott kárpótlásul.



A tervek szerint az átalakított épület 2026-ban nyílik meg. A ház előtt álló emlékkő - amelyen "A békéért, a szabadságért és a demokráciáért - soha többé fasizmus - milliók halálára emlékezve" felirat szerepel - a helyén marad.



Bár Hitler csak néhány hónapig lakott az épületben, a náci korszakban zarándokhellyé vált, és számos turistát vonzott a városba. A háború után bedeszkázták. A későbbi kormányok jelentős erőfeszítést tettek azért, hogy megakadályozzák, hogy a ház szélsőjobboldali turistalátványossággá váljon.



MTI