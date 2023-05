Kormányszóvivő: június 1-jén indul a kötelező akciózás a boltokban

2023. május 24. 18:01

Június 1-jén indul a kötelező akciózás a boltokban, ez azt jelenti, hogy húsz termékkategóriában tudnak majd jóval olcsóbban élelmiszereket venni az emberek - mondta a kormányszóvivő a közösségi oldalán szerdán közzétett videóban.

Szentkirályi Alexandra szerint a kötelező akciózásra azért van szükség, mert a háború és az arra adott elhibázott brüsszeli szankciók nagyon megemelték az árakat, ami az élelmiszerárakba is begyűrűzött.



Kiemelte, a kormány azonban több intézkedéssel is küzd ez ellen: az árstopokkal, június 1-jével pedig indul a kötelező akciózás.



A videóban Fodor Attila, a CBA kommunikációs igazgatója elmondta, az akciós gyakorlat nagyon fontos a kiskereskedelem mindennapjaiban, főleg most, hogy az infláció, a világpiaci áremelkedések miatt a vásárlók nagyon árérzékenyek lettek. Hozzátette: az akciók mindig is fontosak voltak a vásárlóknak, de az élelmiszertermékek drágulása miatt még fontosabbak lettek.

MTI