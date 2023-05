Recesszióba került a német gazdaság

2023. május 25. 09:27

A tavalyi utolsó negyedév után az idei első negyedévben is csökkent Németország hazai összterméke (GDP), az Európai Unió legnagyobb gazdasága ezzel úgynevezett technikai recesszióba került.

A szövetségi statisztikai hivatal (Destatis) csütörtöki végleges adata szerint a német GDP az április végén készített, stagnálást jelző első becslés helyett - az időközben végzett részletes számítások alapján - 0,3 százalékkal csökkent a január-márciusi időszakban az előző három hónaphoz képest, amikor 0,5 százalékos csökkenést mértek az előző negyedévhez viszonyítva.



Németország ezzel technikai recesszióba került, ami akkor következik be, ha két egymást követő negyedévben csökken a GDP.



A német gazdaság legutóbb 2020-ban, a koronavírus-világjárvány első szakaszában volt ilyen helyzetben.



Az előző év azonos időszakához mérten 0,5 százalékkal csökkent a GDP.



A Destatis jelentése szerint a visszaesés elsősorban az inflációval magyarázható, amely a vizsgált időszakban kiugróan magas volt - januárban és februárban 8,7 százalékos, márciusban 7,4 százalékos -, és nemcsak a lakossági fogyasztást, hanem a kormányzati kiadásokat is visszavetette. A háztartások kevesebbet költöttek a többi között élelmiszerre, ruházatra és lakberendezési cikkekre, fogyasztásuk 1,2 százalékkal csökkent az előző negyedévhez képest, a kormányzati kiadások pedig még nagyobb mértékben, 4,9 százalékkal csökkentek.



A beruházási tevékenység viszont élénkült, ami tompította a visszaesést. Az építési beruházások 3,9 százalékkal nőttek, részben a kedvező időjárás hatására. A vállalkozások működését szolgáló tárgyi eszközökbe - gépek, berendezések, felszerelések, járművek - irányuló beruházások ugyancsak jelentősen, 3,2 százalékkal nőttek.



A külkereskedelem is hozzájárult a visszaesés mérsékléséhez, az export 0,4 százalékkal bővült 2022 utolsó negyedévéhez képest, az import pedig 0,9 százalékkal csökkent - áll a jelentésben.



A szövetségi kormány arra számít, hogy a gazdaság már a második negyedévben kikapaszkodik a recesszióból. A gazdasági minisztérium szerint a várható fejleményeket előre jelző mutatók, köztük a rendelésállomány alakulását mutató adatok és a vállalatok hangulatát mérő felmérések mind arra utalnak, hogy áprilistól lendületes növekedés indult.



A kormány az év egészére 0,4 százalékos, 2024-re 1,6 százalékos gazdasági növekedést vár. A berlini vezetés így optimistább, mint a német nyelvterület vezető gazdaságkutató intézetei, amelyek április elején bemutatott közös prognózisa szerint az idén 0,3 százalékos, jövőre 1,5 százalékos GDP-növekedés várható Németországban.



MTI