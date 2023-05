Labdarúgó NB I - Három csapat a dobogóért, kettő a bennmaradásért küzd

2023. május 25. 13:21

A dobogóért három, a kiesés elkerüléséért két csapat küzd a hét végén a labdarúgó NB I 33., utolsó fordulójában.

A bajnoki cím már korábban eldőlt, május elején, a 30. körben biztossá vált a Ferencváros újabb, sorozatban ötödik, összességében 34. első helye, a 31. fordulóban pedig az is, hogy a Vasas búcsúzik az élvonaltól. Múlt pénteken egy másik kérdésre is megszületett a válasz: az élvonalban újoncként szereplő, jelenleg második helyezett Kecskemét már nem szorulhat le a dobogóról.

Az első három közé kerülésért és ezzel Konferencia Liga-selejtezős szereplésért küzd ugyanakkor a Debrecen, a Puskás Akadémia és a Paks.

Előbbi az Újpestet, a felcsúti csapat a bennmaradásért küzdő Budapest Honvédot fogadja szombaton 20 órakor, a paksiak pedig már pénteken pályára lépnek Zalaegerszegen. Utóbbiaknak nincs saját kezükben a sorsuk, ugyanakkor az biztos, hogy a dobogóért mindenképpen győzniük kell. A harmadik helyet úgy érhetik el, ha a három pontot begyűjtik, a Debrecen kikap, a Puskás Akadémia pedig nem nyer. A legkedvezőbb helyzetben a DVSC van, mivel egy ponttal megelőzi a Puskás Akadémiát és hárommal a Paksot. A debreceni együttes akár még második is lehet, ehhez győznie kell, miközben arra is szüksége van, hogy a Kecskemét egy nappal korábban kikapjon a vendég Kisvárdától.



A bennmaradásért kétcsapatosra szűkült a verseny, a Felcsúton pályára lépő Honvéd hátránya egy pont a MOL Fehérvárral szemben, amely a már kiesett Vasas vendégeként lép pályára szombaton 20 órakor. A Fehérvár bennmarad az élvonalban, ha legyőzi a Vasast, ha döntetlent játszik és a Honvéd nem gyűjti be a három pontot Felcsúton, de akkor is, ha kikap és a Honvéd is vereséget szenved. A Honvéd reálisan úgy őrizheti meg élvonalbeli tagságát, hogy legyőzi a Puskás Akadémiát és a Fehérvár nem nyer a Vasas ellen. Van még egy forgatókönyv Honvéd-döntetlenre és ezzel egyidejűleg fehérvári vereségre vonatkozóan is, de a székesfehérváriaknak 11 góllal jobb a gólkülönbségük.



A bajnokság 2022/23-as szezonja vasárnap, az aranyérmes Ferencváros mezőkövesdi vendégjátékával zárul. A találkozó után a zöld-fehérek nagyszabású bajnokavató ünnepséget terveznek az MVM Dome-ban.

A 33. (utolsó) forduló programja:

---------------------------------

péntek:

Kecskeméti TE-Kisvárda Master Good 18.15 (M4 Sport) ZTE FC-Paksi FC 20.30 (M4 Sport) szombat:

Puskás Akadémia-Budapest Honvéd 20.00 (M4 Sport - körkapcsolás) Debreceni VSC-Újpest FC 20.00 (M4 Sport+ és körkapcsolásban az M4 Sporton)

Vasas FC-MOL Fehérvár FC 20.00 (m4sport.hu és körkapcsolásban az M4 Sporton) vasárnap:

Mezőkövesd Zsóry FC-Ferencvárosi TC 17.30 (M4 Sport)

A tabella:

1. Ferencvárosi TC 32 19 6 7 62-32 63 - bajnok

2. Kecskeméti TE 32 14 12 6 47-32 54

3. Debreceni VSC 32 14 9 9 50-39 51

4. Puskás Akadémia FC 32 13 11 8 46-41 50

5. Paksi FC 32 14 6 12 56-56 48

6. Kisvárda Master Good 32 10 13 9 43-48 43

7. Újpest FC 32 11 8 13 42-53 41

8. Mezőkövesd Zsóry FC 32 10 9 13 39-43 39

9. ZTE FC 32 10 8 14 36-42 38

10. MOL Fehérvár FC 32 8 10 14 38-43 34

11. Budapest Honvéd 32 8 9 15 33-49 33

12. Vasas FC 32 4 13 15 29-43 25 - kiesett

A Fehérvár a második legnagyobb költségvetéssel dolgozó magyarországi klub. Nagy szégyen, hogy ennek ellenére a kiesés ellen küzdenek. Valószínűleg a hazai futballszerkezet jelentős megváltozátatását követelné, ha ez a csapat kiesne. Ez minden bizonnyal jót tenne a magyar labdarúgásnak a jövőben. Ehhez az kellene, hogy a már kiesett Vasas teljes erővel küzdjön. Van rá esély, hiszen a piros-kékek kerete kiváló játékosokból áll, győzelemmel akarnak búcsúzni az élvonaltól. Fontos lenne az is, hogy a Honvéd megverje a Felcsútot. Ez kérőjeles, hiszen a DVSC-t sem tudta megverni a piros-fekete csapat: 95 perc alatt egyetlen gólt sem tudtak lőni a hajdúvárosiaknak. Emellett a Felcsút teljes erővel fog küzdeni a Honvéd ellen is, Hornyák Zsolt legénységénél ez a természetes, és most külön motiváció, hogy a dobogón végezhetnek. Ugyanakkor a Felcsút az utóbbi időben nagyon gyengén szerepelt a nemzetközi mezőnyben. A magyar futballnak jobb lenne, ha a Paks indulhatna a Konferencia-liga selejtezőjében. A Felcsútnál a Debrecen is reményteljesebb szereplő lenne a nemzetközi mezőnyben. Jó, hogy a Kecskemét már mindenképp nemzetközi szereplő lesz, fontos lenne, hogy Szabó István rokonszenves csapata az ezüst érmet vehesse át, ehhez azonban hazai pályán ikszet kell elérniük a Kisvárda ellen. Izgalmas lesz a bajnokság utolsó fordulója.

MTI; Gondola