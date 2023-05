Kompakt neutronforrást működtető laboratórium Martonvásáron

2023. május 25. 15:52

Európa első, részecskegyorsítón alapuló, optimalizált kompakt neutronforrást működtető laboratóriumát építette meg a Fejér vármegyei Martonvásáron a Mirrotron Kft.; a KFI projekthez 1,3 milliárd forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert el a cég.

A társaság közleménye szerint az Energiatudományi Kutatóközponttal közös projektben 1,55 milliárd forint összköltségű fejlesztéssel egy unikális, tudományos kutatásokra és ipari alkalmazásokra használható kutatási infrastruktúra valósult meg.



A beruházás során elkészült a szükséges csarnoképület, amely a kompakt gyorsító-alapú neutronforrás (CANS - Compact Accelerator-Based Neutron Source) megépítésére és zavartalan működtetésére alkalmas. Megtörtént a CANS komplexum fő elemeinek (ion-forrás és lineáris protongyorsító) beszerzése, illetve a saját fejlesztésű céltárgy és moderátor (a neutron generálás forrása) elkészítése, valamint ezek üzembe helyezése, a teljes rendszer folyamatvezérlése, integrálása, továbbá a rendszer biztonsági, környezetvédelmi, sugárvédelmi koncepciójának kidolgozása. Emellett, elindult a hatósági engedélyeztetés folyamata is.



Az MTI érdeklődésére a cég arról tájékoztatott, hogy a CANS berendezések jelentik világszerte azt az újonnan kialakuló technológiai lehetőséget, amelyekkel a következő egy-két évtizedben a kiöregedő és egymás után már leállított, illetve hamarosan leállítandó kutató atomreaktorok helyére lépjenek az anyagkutatásban, izotópgyártásban és egészségügyi alkalmazásokban. Ezek különös előnyei, hogy egy-egy berendezéskomplexum költségei 20-szor, sőt akár 100-szor kisebbek, mint a kutatóreaktoroké, és könnyen elhelyezhetők mind kutatóintézetekben, mind ipari létesítményekben vagy kórházakban. Megjegyezték, hogy a következő tíz évben a CANS létesítmények iránti nemzetközi igény elérheti a több százas nagyságrendet. A Mirrotron Kft. ezzel az úttörő fejlesztésével Európában elsőként és világviszonylatban is az elsők között jelenik meg az egyedi tervezésű, akár kulcsra kész CANS berendezések szállítói piacán.



A Kft. jelezte azt is, hogy a fő beruházáshoz kapcsolódóan lezárult egy másik KFI projektjük is, amelynek eredményeként megépült egy repülési idő neutron-reflektométer, amelynek összköltsége 283,98 millió forint volt, ebből 148,65 millió forintnyi európai uniós támogatás, a többi saját erő. Ez a reflektométer egyrészt a CANS-hoz telepítve, annak teszteléséhez és optimalizálásához járul hozzá, másrészt ennek az anyagvizsgáló műszernek köszönhetően a cég a tudományos életben újdonságnak számító műszaki szolgáltatásokat tud nyújtani a partnereinek. A neutron hullámtulajdonságait kihasználva ugyanis feltérképezhető az anyag atomi-, kristály- és szemcseszerkezete, amely a vizsgált minta mikroszkopikus tulajdonságait határozza meg, különös tekintettel az optikában és félvezető iparban alkalmazott vékonyréteg technológiákban.



A nyilvános cégadatok szerint 2021-ben a 46 embert foglalkoztató Mirrotron Kft. 2,4 milliárd forintos árbevétel mellett 462 millió forint nyereséget realizált.

MTI