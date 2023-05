Az északias szél több helyen megélénkül

2023. május 26. 08:50

Várható időjárás az ország területén péntek éjfélig: ma is folytatódik a gomolyfelhős, napos idő, délután elszórtan alakulhat ki zápor, zivatar, melyeket felhőszakadás is kísérhet, a Dunántúl északnyugati, nyugati részein a legkisebb a csapadék esélye. Az északias szél több helyen megélénkül, a Nyugat-Dunántúlon meg is erősödhet, zivatar környezetében átmenetileg viharos lökések is lehetnek.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között valószínű. Késő estére 15 és 20 fok közé hűl le a levegő.

met.hu